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Как скачок цен на топливо отразится на стоимости речных круизов
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Как скачок цен на топливо отразится на стоимости речных круизов 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
В итоге рынок оказался перед выбором: переложить возросшие расходы на туристов или сэкономить на экскурсиях и питании отдыхающих.
Игроки сетуют, что год назад тонна топлива стоила 35 тысяч рублей, сейчас уже дороже 50 тысяч. А для большинства круизных операторов топливо — первая или вторая статья расходов после зарплаты сотрудников и экипажа, объясняет пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. В цене круиза доля топлива, по ее словам, доходит до 45-60 процентов.
"Компании, конечно, могут попробовать сэкономить, например, на питании пассажиров и экскурсионных программах, но проблему это не решит", — замечает собеседница «РГ». Тюрина уточнила, что операторы не могут переложить возросшие расходы на туристов, которые купили круизы заранее. Если же повысить цены на еще не распроданные путевки, это негативно повлияет на спрос. Все кончится недозагрузкой судов.
Солярка для круизных судов подорожала почти на 70 процентов, турбизнесу экономить придется на еде  Ситуация со спросом на речные круизы еще недавно выглядела обнадеживающе. По данным Ассоциации туроператоров России, каждым десятым пассажиром круизного теплохода в этом году станет иностранец. Количество зарубежных гостей впервые с 2014 года может выйти на докризисный уровень. Тогда иностранный турпоток сократился вдвое. И внутренний рынок показал неплохие результаты: распродано до 80 процентов путевок. Хотя круизы относятся не к самому дешевому виду отдыха.
Средняя стоимость путешествия по реке составляет от 4 до 6 тысяч рублей в день на человека. На теплоходе повышенной комфортности цена путевки начинается от 10 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость путевок изменилась незначительно — индексация с учетом инфляции произошла на уровне 3-5 процентов. «Даже если предстоящее лето с новыми ценами на топливо круизные операторы переживут, то к следующему сезону у них не будет денег на ремонт судов, их переоснащение, новые программы. Все это скажется на качестве обслуживания», — считает Ирина Тюрина. Пострадают и города, расположенные на пути следования круизных судов.
Но у турбизнеса еще есть надежда, что все образуется. Старожилы вспоминают, что похожее резкое повышение топливных тарифов было десять лет назад, но с началом лета все нормализовалось. В противном случае компаниям, занимающимся внутренним туризмом, может потребоваться поддержка государства.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе «РГ» пояснили, что причиной роста цен на топливо в оптовом звене стали двойное повышение акцизов с начала года, увеличение стоимости нефти до трехлетнего максимума и слабый относительно нефти курс рубля. В совокупности эти факторы дают высокую цену нетбэка — так называется экспортная цена за вычетом расходов на транспортировку. Чем выше нетбэк, тем выгоднее нефтяникам экспортировать топливо, что также толкает внутренние цены вверх. И чтобы они пошли вниз, нефтяникам должно стать выгодно поставлять свой товар на российский рынок, напоминает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Так оправдан оптимизм круизных компаний, что с началом лета ситуация нормализуется? «Думаю, нет, — честно признает Пикин. — Сезон только начался. Спрос на топливо растет не только на воде, но и в сельском хозяйстве, среди автомобилистов. А начало Чемпионата мира по футболу только подогреет цены», — говорит Пикин, добавляя, что к поздней осени оптовые цены, как правило, снижаются.
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