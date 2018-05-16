До 2023 года в Курске построят 5 школ

Список учреждений опубликовали в администрации области

Согласно документу, на проспекте Дериглазова в 2018 году новая средняя школа примет первых учеников. Учреждение рассчитано на 1000 учеников. Власти выкупят ее у инвестора за сумму более чем в 900 миллионов рублей.

Также в 2020 году закончится строительство средней школы на тысячу учеников на проспекте Клыкова. На эти цели будет направлено более 887 миллионов рублей.

Через год в Курске появятся еще одня школа на проспекте Клыкова за 977 миллионов рублей и новая школа №12 на улице Полевой, на строительство которой потратят более 700 миллионов рублей. Кроме того, в 2021 году будет реконструирована школа № 41, где появится пристройка за 235 миллионов рублей.

В 2022 году в Курске реконструируют школу № 45 на 220 учеников за 243 миллиона рублей.

В 2023 года на проспекте Дериглазова появится еще школа на тысячу учеников. На неё строительство потратят более 1 миллиарда рублей. В этом же году реконструируют школу № 19 за 222 миллиона рублей.