Ещё
До 2023 года в Курске построят 5 школ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До 2023 года в Курске построят 5 школ 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Список учреждений опубликовали в администрации области
Согласно документу, на проспекте Дериглазова в 2018 году новая средняя школа примет первых учеников. Учреждение рассчитано на 1000 учеников. Власти выкупят ее у инвестора за сумму более чем в 900 миллионов рублей.
Также в 2020 году закончится строительство средней школы на тысячу учеников на проспекте Клыкова. На эти цели будет направлено более 887 миллионов рублей.
Через год в Курске появятся еще одня школа на проспекте Клыкова за 977 миллионов рублей и новая школа №12 на улице Полевой, на строительство которой потратят более 700 миллионов рублей. Кроме того, в 2021 году будет реконструирована школа № 41, где появится пристройка за 235 миллионов рублей.
В 2022 году в Курске реконструируют школу № 45 на 220 учеников за 243 миллиона рублей.
В 2023 года на проспекте Дериглазова появится еще школа на тысячу учеников. На неё строительство потратят более 1 миллиарда рублей. В этом же году реконструируют школу № 19 за 222 миллиона рублей.
Курские известия: последние новости
Курянам предлагают бесплатно проконсультироваться у онколога В Курске прошла волонтёрская акция «Почти их память» Под Курском оперативники накрыли подпольных цех по производству сливочного масла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оценила убытки от Крымского моста134
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии26
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир44
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье223
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост159
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
02:58
Пьяные казанцы напали на полицейских
Криминал Общество
02:53
Странности на могиле туриста из группы Дятлова
Общество Происшествия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
00:29
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение