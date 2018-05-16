Ещё
Вокбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В заброшенном морге Москвы нашли останки
В заброшенном морге Москвы нашли останки

Вокбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 38 минут назад
Нижегородский Вокбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.
Так, средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе «Доходный» (от 10 тыс. рублей на год) составляет теперь 6,99%, а ставки в четырех периодах равны 4,9—7,9% годовых.
Продуктовый виджет
Сроки размещения двух следующих вкладов составляют 101—190 дней, 191—280 дней либо 281—365 дней.
Депозит «Оптимальное решение» (от 50 тыс. рублей) открывается под 6,6—7% годовых. По вкладу предусмотрены дополнительные условия: при выборе клиентом возможности частичного снятия средств (до суммы первоначального взноса) ставка снижается на 0,5 п. п., при выборе ежемесячной выплаты дохода на текущий счет — на 0,2 п. п., при ежемесячной капитализации процентов — на 0,3 п. п.
«Пенсионный» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 6,6—7,1% годовых. По вкладу также предусмотрены дополнительные условия: при выборе клиентом возможности частичного снятия средств (до суммы первоначального взноса) ставка снижается на 0,3 п. п., при выборе ежемесячной выплаты дохода на текущий счет — на 0,1 п. п., при ежемесячной капитализации процентов — на 0,2 п. п.
Проценты по трем вкладам выплачиваются в конце срока. Дополнительные взносы по вкладу «Доходный» не предусмотрены.
Банки.ру: последние новости
Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника Официальный курс доллара вырос на 15 копеек, евро — снизился на 8 Российские индексы снизились в начале торгов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума случайно поставила Европе ультиматум132
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза105
Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа1
Соловьев похвастался роскошными хоромами106
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста58
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
04:34
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Экономика Общество
00:46
Соловьев похвастался роскошными хоромами
Шоу-бизнес
04:12
Собчак похвалила Путина
Политика
03:20
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
Политика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение