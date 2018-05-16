Вокбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях

Нижегородский Вокбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.

Так, средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе «Доходный» (от 10 тыс. рублей на год) составляет теперь 6,99%, а ставки в четырех периодах равны 4,9—7,9% годовых.

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Сроки размещения двух следующих вкладов составляют 101—190 дней, 191—280 дней либо 281—365 дней.

Депозит «Оптимальное решение» (от 50 тыс. рублей) открывается под 6,6—7% годовых. По вкладу предусмотрены дополнительные условия: при выборе клиентом возможности частичного снятия средств (до суммы первоначального взноса) ставка снижается на 0,5 п. п., при выборе ежемесячной выплаты дохода на текущий счет — на 0,2 п. п., при ежемесячной капитализации процентов — на 0,3 п. п.

«Пенсионный» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 6,6—7,1% годовых. По вкладу также предусмотрены дополнительные условия: при выборе клиентом возможности частичного снятия средств (до суммы первоначального взноса) ставка снижается на 0,3 п. п., при выборе ежемесячной выплаты дохода на текущий счет — на 0,1 п. п., при ежемесячной капитализации процентов — на 0,2 п. п.

Проценты по трем вкладам выплачиваются в конце срока. Дополнительные взносы по вкладу «Доходный» не предусмотрены.