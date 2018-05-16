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Заработки прокурора Москвы выросли почти втрое
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В заброшенном морге Москвы нашли останки

Заработки прокурора Москвы выросли почти втрое 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
Почти в три раза вырос за 2017 год официальный доход прокурора Москвы Владимира Чурикова — это следует из декларации, представленной руководителями столичной прокуратуры.
Если в 2016 году годовой доход Чурикова составил 2 832 694 руб., то в 2017 году он стал на 5 233 389 руб. больше — прокурор Москвы заработал уже 8 066 083 руб. Также появился доход у его супруги: если в 2016 году она не заработала ни копейки, то в 2017 году — уже 176 408 руб. В собственности Чурикова по-прежнему есть квартира площадью около 120 кв. м и гараж в 41,8 кв. м. А вот у его жены появилась еще одна жилплощадь — квартира в 96,5 кв. м. При этом в пользовании семьи больше нет квартиры в 84,7 кв. м. Автопарк супругов не изменился — они по-прежнему ездят на автомобиле Toyota Land Cruiser 200.
Первый зампрокурора Москвы Олег Манаков, назначенный на должность в марте 2017 года, так и не обзавелся собственной недвижимостью. Он пользуется жилым домом в 492,5 кв. м и земельным участком в 1330 кв. м, находящимися в собственности его супруги. У одного из трех несовершеннолетних детей зампрокурора также есть в собственности половина квартиры в 53,4 кв. м. Доход Манакова увеличился за год всего на 402 505 руб. — до 2 542 774 руб. Зато его супруга стала зарабатывать в два раза больше, чем годом ранее, — ее доходы выросли с 4 128 471 руб. до 8 834 758 руб. Кроме того, женщина приобрела автомобиль Mercedes-Benz S 350, тогда как сам Манаков продолжает ездить на Audi A6.
Как и ранее, нет собственных автомобилей у зампрокурора Москвы Владимира Ведерникова и его жены. В собственности супругов, как и в 2016 году, остается по половине квартиры площадью в 37 кв. м. Зато ребенок зампрокурора стал собственником долей в 13/100 участка в 251 кв. м и дома в 393 кв. м. Родители считаются лишь «пользователями» этого особняка. При этом заработок Ведерникова вырос за год незначительно — с 2 197 422 руб. до 2 232 122 руб. Доход же его супруги упал в два раза и остался чисто символическим — в 2016 году она заработала 536 руб., а в 2017 году — 276 руб.
О задекларированных доходах руководителей Генпрокуратуры читайте на Legal.Report здесь.
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