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Названы обошедшие столицу по уровню зарплат регионы
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В заброшенном морге Москвы нашли останки

Названы обошедшие столицу по уровню зарплат регионы 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Росстат опубликовал данные о средних зарплатах в России. Традиционно, самыми высокими заработками могут похвастаться жители Москвы (80 183 рубля) и Санкт-Петербурга (57 409 рублей).
В ряде регионов средний заработок оказался выше. Гонорары превзошли столичные в Чукотском автономном округе (94 тысячи), в Ямало-Ненецком автономном округе (около 91), Магаданской области (79), Ненецком автономном округе (72,5), Сахалинской области (69,3), Ханты-Мансийском автономном округе (64,5), Камчатском крае (62,6), Якутии (60,2) и Мурманской области (54,7).
Впрочем, отмечают аналитики сервиса Сравни.ру, в этих регионах стоимость продуктов и существования в целом также дороже. Например, индекс стоимости жизни в Москве, по официальным данным за 2017 год, составляет 1,27, в Санкт-Петербурге — 1,11, в Туле — 0,96. Тогда, как в Салехарде — 1,37, в Магадане — 1,42, в Анадыре — 1,58.
Средняя зарплата в России равна 40,4 тысячи рублей. В Свердловской области она составляет 34,4 тысячи рублей, передает "Уралинформбюро".
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