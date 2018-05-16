Судебные приставы заплатят нижегородцу 90 тысяч рублей за разлуку с семьей

Мужчину, действительно, ограничили в правах на выезд из России за долг по алиментам — в конце мая прошлого года сроком на полгода. В начале июня он погасил задолженность, и постановление об ограничении отменили. Но судебный пристав-исполнитель Богородского районного отдела забыл внести эти сведения в общую компьютерную базу.

В середине сентября экс-задолженник попытался выехать с семьей в Турцию на заранее запланированный отдых. Его остановил давно погашенный долг. Мужчине пришлось вернуться в Нижний Новгород и выяснять отношения со Службой судебных приставов. Только получив на руки постановление об окончании исполнительного производства, он смог купить новые билеты и догнать семью.

Истец потребовал возместить убытки в сумме 46,3 тысячи рублей и моральный вред в размере 70 тысяч рублей. В ходе заседания у него появились дополнительные претензии. Он запросил компенсации вреда, причиненного здоровью, в размере 80 тысяч рублей, 1 807 рублей расходов на лечение и 10,5 тысяч рублей на представителя в суде. В сумме 208 573 рублей

Суд решил удовлетворить иск частично, снизив аппетиты нижегородца более чем в 2 раза. С ФССП взыщут убытки в размере 26 979 рублей и сумму в рублях, эквивалентную 15 турецким лирам на день оплаты (на дату вынесения решения 214,16 рублей), компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Также судебные приставы оплатят 10,5 тысяч рублей за услуги адвоката. Итого 87 693 рубля.