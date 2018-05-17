Администрация Красноярска купит 159 квартир у горожан 

Администрация города расселяет дома, расположенные на трассах следования гостей и участников будущей Универсиады. Из 615 семей, попавших в эту программу, 122 уже получили квартиры, приобретённые для них на аукционах, 161 семья предпочла денежную выплату. В этом году муниципалитет готов приобрести 159 квартир. 11 аукционов находится в стадии приёма заявок. В ближайшее время будут объявлены очередные торги.
Департаменту градостроительства требуются следующие квартиры:
— однокомнатные (площадь — 22, 42, 35, 25, 26 кв. м); — двухкомнатные (площадь — 42, 48, 50, 68 кв. м); — трёхкомнатные (площадь — 60, 70, 77 кв. м); — четырехкомнатные (площадь 75, 85, 91 кв. м).
Средняя рыночная стоимость квадратного метра составляет для однокомнатных квартир — 53 608,37 рублей, для двухкомнатных — 50 548,40 рублей; для трехкомнатных — 50 390,53 рублей; для четырехкомнатных — 49 609,60 рублей. Дом, в котором расположена предлагаемая квартира, должен располагаться в черте Красноярска и быть введен в эксплуатацию не позднее 2013 года. К участию в аукционах допускаются как физические, так и юридические лица. Торги проходят на электронной площадке. Участнику необходимо владеть жилым помещением на праве собственности, не иметь задолженности по налогам, непогашенной судимости, а также не состоять в реестре недобросовестных поставщиков.