Администрация Красноярска купит 159 квартир у горожан

Администрация города расселяет дома, расположенные на трассах следования гостей и участников будущей Универсиады. Из 615 семей, попавших в эту программу, 122 уже получили квартиры, приобретённые для них на аукционах, 161 семья предпочла денежную выплату. В этом году муниципалитет готов приобрести 159 квартир. 11 аукционов находится в стадии приёма заявок. В ближайшее время будут объявлены очередные торги.

Департаменту градостроительства требуются следующие квартиры:

— однокомнатные (площадь — 22, 42, 35, 25, 26 кв. м); — двухкомнатные (площадь — 42, 48, 50, 68 кв. м); — трёхкомнатные (площадь — 60, 70, 77 кв. м); — четырехкомнатные (площадь 75, 85, 91 кв. м).