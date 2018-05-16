Названы направления с самым большим ростом цен на авиабилеты в период ЧМ-2018

Общероссийское объединение пассажиров провело мониторинг цен на авиабилеты в города, в которых пройдут футбольные матчи, в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Их сравнили со стоимостью перелётов в августе.

Организация изучила предложения всех авиакомпаний на билеты в эконом классе без багажа. За дату вылета был взят день накануне дня проведения матча, за обратный вылет — на следующие сутки после игры.

По итогам анализа общественниками были выявлены пять самых дорогих направлений.

Средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более, чем в два раза: Саранск (37 812 рублей, + 553,9%,), Волгоград (38 686 рублей, + 514,9%), Казань (30 413 рублей, + 479,5%), Екатеринбург (27 212 рублей, + 358%) и Ростов-на-Дону (21 142 рублей, + 297,7%).

Также были определены города, цены на перелёт в которые и возвращение в Москву выросли меньше всего: Сочи (14 366 рублей, + 139%), Калининград (11 337 рублей, + 147%) и Санкт-Петербург (8 739 рублей, + 148%).

Зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов полагает, что причина подорожания перелётов может быть связана с востребованностью этих направлений.

«Стоит учесть и фактор того, что высокая цена на билеты может быть вызвана большим спросом и ограниченностью предложения. Тем не менее, мониторинг показывает и то, что пассажиры, которые планировали свои поездки в даты матчей, вынуждены будут отказаться от перелётов», — сказал он.

В начале года Росавиация напомнила авиакомпаниям, что необоснованное повышение цен на билеты в города, где будут проходить футбольные матчи, запрещено федеральным законом ФЗ-108 от 2013 года.