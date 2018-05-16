За некачественный монтаж лифта штраф составит 350 тысяч рублей

За некачественный монтаж лифта, эскалатора торгового центра или подъёмника для инвалидов максимальный штраф составит 350 тысяч рублей. Соответствующий законопроект 16 мая рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.

Автором инициативы выступило Правительство. Оно настаивает, что организации, осуществляющие эксплуатацию опасных объектов, а также должностные лица и специалисты таких организаций должны нести административную ответственность. От 2 до 5 тысяч рублей заплатят должностные лица, от 20 до 40 тысяч рублей — юрлица.

Если же деяние создаст угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения аварии, то штраф для физлиц (монтажников и обслуживающего персонала) составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей или им будет грозить дисквалификация на срок от одного года до полутора лет. Что касается юридических лиц, то они заплатят от 300 до 350 тысяч рублей или им будет грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток