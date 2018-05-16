Топ-менеджер HTC анонсировал блокчейн-смартфон

Компания HTC разрабатывает новый Android-смартфон, в основе которого лежит технология блокчейна. Об этом рассказал журналистам ресурса TheNextWeb Фил Чен (Phil Chen), создатель шлема виртуальной реальности HTC Vive.

Смартфон называется Exodus. Его главными отличиями станет универсальный кошелёк и встроенная аппаратное решение безопасности с поддержкой криптовалют и децентрализованных распределённых приложений.

Фил Чен станет ответственным за все инициативы HTC, связанные с криптовалютой и блокчейном, включая Exodus. Компания планирует создать собственную блокчейн-сеть, в которой все смартфоны Exodus будут выступать в качестве узлов по производству криптовалюты, которая будет продаваться между пользователями. Exodus будет поддерживать такие протоколы, как биткоин, Lightning Network, Ethereum, Dfinity, и другие.

Также HTC рассматривает возможность приёма криптовалюты в качестве оплаты за смартфон. Также разработчики показали чертёж HTC Exodus, а вот технические характеристики смартфона, цены и сроки выпуска пока не раскрывают.

Отметим, что HTC Exodus не стал первым блокчейн-смартфоном, о котором заявили публике. В прошлом сентябре был анонсирован смартфон от Sirin Labs за тысячу долларов, который должен выйти на рынок в октябре этого года.