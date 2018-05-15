РусЮгбанк ввел вклад «Универсальный стандарт»

Денежные средства принимаются на сумму от 30 тыс. рублей сроком на 190 дней и от 1 тыс. долларов сроком на 370 дней. Процентная ставка в рублях составляет 5,5%, в долларах — 1% годовых. Пополнение возможно в течение всего срока, за исключением последних 30 календарных дней. Проценты ежемесячно капитализируются.

«Условия вклада допускают расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 0,1% годовых», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.

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