Глава Карелии в 2017 году заработал более 7,5 млн рублей

В сравнении с 2016 годом доход Парфенчикова снизился примерно на 127,5 тыс. руб., в то время как в 2015 году его доход составил 4,9 млн руб.

В собственности Парфенчикова находится земельный участок площадью 700 «квадратов», дачный дом на 50 квадратных метров и две квартиры площадью 159,3 и 102,9 «квадратов» соответственно. В его пользовании — помещение на 30,3 квадратных метра.