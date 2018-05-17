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Глава Карелии в 2017 году заработал более 7,5 млн рублей
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Глава Карелии в 2017 году заработал более 7,5 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Доход главы Карелии Артура Парфенчикова по итогам 2017 года составил 7,68 млн руб., сообщает karelinform.ru со ссылкой на декларацию чиновника.
В сравнении с 2016 годом доход Парфенчикова снизился примерно на 127,5 тыс. руб., в то время как в 2015 году его доход составил 4,9 млн руб.
В собственности Парфенчикова находится земельный участок площадью 700 «квадратов», дачный дом на 50 квадратных метров и две квартиры площадью 159,3 и 102,9 «квадратов» соответственно. В его пользовании — помещение на 30,3 квадратных метра.
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