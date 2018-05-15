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Официальный курс доллара вырос до 61,91 рубля
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Официальный курс доллара вырос на 15 копеек, евро — снизился на 8 

Банки.ру 15 мая 2018
Фото: ТАСС
ЦБ установил официальные курсы валют на 16 мая. Курс доллара повысился на 14,8 копейки, составив 61,9164 рубля (61,7684 рубля на 15 мая). Курс евро уменьшился на 8,29 копейки, до 73,8601 рубля (73,943 рубля на 15 мая).
Рубль сохраняет относительную стабильность по отношению к основным соперникам, отмечает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. По его словам, высокие нефтяные цены и начало налогового периода позволят рублю игнорировать укрепление доллара.
«Основными драйверами роста «американца» накануне и сегодня выступают позитивные сигналы о сотрудничестве в торговой сфере между США и КНР, а также ожидания по росту розничных продаж в Штатах (публикация в 15:30 мск. — Прим. ред.)», — комментирует эксперт.
В то же время он не исключает, что статистика розничных продаж может не оправдать рыночные ожидания, что в итоге приведет к приостановке позитивной динамики доллара.
Умеренно-негативный внешний фон в отношении ЕМ валют (emerging markets, развивающихся рынков) компенсируется высокими нефтяными ценами и началом периода налоговых выплат.
Тем временем главный драйвер российской валюты — нефть — обновляет локальные максимумы. Позитивный отчет ОПЕК и напряженность на Ближнем Востоке выводят контракты на новые уровни — цена Brent сегодня превысила 79 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.
«Помимо этого поддержку ценам оказывают отраслевые данные — опрос аналитиков указал на ожидаемое сокращение запасов нефти в США по итогам отчетной недели», — продолжает аналитик.
Сегодня в фокусе рынка статистика от API (23:30 мск).
В случае выхода позитивной для рынка статистики от Минэнерго США и ежемесячного отчета МЭА Brent уже на текущей неделе может сделать попытку протестировать уровни 80 долларов за баррель, допускает Давыдов.
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