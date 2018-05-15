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Oppo представила недорогой безрамочный смартфон Realme 1 без «брови»
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Oppo представила недорогой безрамочный смартфон Realme 1 без «брови» 

Ferra.ru 2 часа назад
Китайская компания Oppo представила в Индии новый бренд Realme и первый смартфон в этой линейке. Смартфон Oppo Realme 1 представляет собой недорогую модель с безрамочный дизайном без выреза экрана в стиле iPhone X.
Oppo Realme 1 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Предусмотрена функция разблокировки по лицу пользователя, но нет сканера отпечатков пальцев. Камера предлагает функции на базе искусственного интеллекта, в том числе стикеры.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 (MT6771), 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Кстати, предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3410 мАч.
Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS. Смартфон работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0. Цена на Oppo Realme 1 составляет 132 доллара США за 3+32 ГБ, 162 доллара США за 4+64 ГБ и 206 долларов США за 6+128 ГБ. Продажи стартуют 25 мая 2018 года.
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