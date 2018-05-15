Распродажа для своих: лакомые активы задешево уйдут в руки украинских олигархов

На днях Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018 году. Кабмин поручил уполномоченным органам управления объектами госсобственности в месячный срок обеспечить передачу органам приватизации функций по управлению ими.

В список вошли такие предприятия, как ПАО «Центрэнерго», 18 облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО «Объединенная горно-химическая компания», угольная компания «Краснолиманская», «Азовмаш», «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Украгролизинг», ОАО «Аграрный фонд», фармацевтический завод «Индар» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Ожидается, что продажа этих объектов принесет государственному бюджету 21,3 млрд грн, то есть около 810 миллионов долларов за 26 крупных предприятий. Хотя в данном случае возможно повторение прошлогоднего сценария с приватизацией: в 2017 году ожидалось, что приватизация принесет в бюджет 17,1 млрд гривен, но в реальности оказалось только 3,4 млрд грн, так как либо не нашлось желающих покупать предприятия, на которых повисла куча долгов, либо цену сбивали в несколько раз.

Аналогичный разрыв между планами и реальностью наблюдался и в предыдущие годы. Следовательно есть все основания предполагать, что в 2018 году ситуация не изменится. Стоит также напомнить о принятом в этом году законе о приватизации госимущества. Согласно закону, предприятия можно продавать в том числе и на «голландских аукционах», когда цена не повышается, а снижается.

Потенциальные инвесторы, естественно, всегда стараются максимально сбить цену и скупить предприятия «за копейки», тем более, что общеполитическая ситуация на Украине далека от стабильности, что способствует снижению стоимости украинских активов. Тем не менее, иностранные инвесторы не очень-то рвутся скупать украинские предприятия. Как утверждает Александр Рябченко , бывший глава Фонда госимущества Украины, иностранца очень сложно заманить на Украину.

«Вообще, это миф, что у нас все хотят, что-то скупить, вот давайте хлопнем в ладоши: «мы продаем» и они все прибежали. Я 4 года работал на должности руководителя ФГИ и могу сказать, что это целый процесс — убедить инвестора купить», — говорит Александр Рябченко.

И поскольку западные инвесторы не особо желают рисковать, а инвесторов из стран СНГ власти пытаются не допустить к торгам по политическим причинам, остаются украинские олигархи, приближенные к власти, обладающие возможностями максимально сбить для себя цену.

Отпугнуть потенциальных иностранных инвесторов помогают и группировки националистов, регулярно занимающихся рейдерством. Не много найдется иностранных бизнесменов, желающих вступить с ними в противостояние, прекрасно сознавая, что государство в этом деле им не помощник и не может гарантировать права собственности. Как утверждает экономист Алексей Кущ, в 2017 году прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,2 млрд долларов. При этом 1,8 млрд было выведено за границу в качестве дивидендов. И, по его мнению, это подтверждает, что у западных инвесторов весьма настороженное отношение к Украине.

Тем не менее, «большая приватизация», о которой заявляет премьер-министр Гройсман — это именно то, чего настойчиво требуют от Украины иностранные кредиторы и чиновники ЕС . Буквально на днях глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли начал торопить правительство Украины, заявив, что процесс приватизации государственных предприятий должен быть ускорен. Кредиторы Украины, естественно, заинтересованы в первую очередь перспективой возврата долгов с процентами, однако для украинской экономики вышеперечисленные предприятия — «куры, несущие золотые яйца». Их распродажа, возможно, поможет залатать кое-какие «дыры» в бюджете этого года и рассчитаться с незначительной частью кредитов, но сократит бюджетные поступления на долгие годы вперед. В то же время, в случае смены власти в стране, такая приватизация сможет как-то гарантировать, что прибыльные предприятия останутся в руках «нужных» людей.

Гройсман

Ускорение приватизации на практике нередко означает ускорение банкротства предприятий, что позволяет максимально сбить цену. В данном случае характерным является пример Одесского припортового завода, цена которого теперь в 10 раз ниже, чем 3 года назад.

Как заявил на днях первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков : «Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов США. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности».

ОПЗ занимается перегрузкой химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт, что раньше приносило предприятию огромную валютную выручку, так как это единственный химкомбинат на Украине со своим морским портом. Еще недавно это был один из самых прибыльных заводов Украины, но накануне очередных торгов он остановил производство из-за прекращения подачи газа. В данном случае имеет место искусственный конфликт между двумя государственными предприятиями (ОПЗ и «Нафтогазом» ), которые не могут решить вопрос о сроках и условиях поставок и оплаты газа на предприятие. Такая ситуация увеличивает его убыточность и резко снижает цену как раз перед торгами, что соответствует интересам никак не бюджета Украины, но потенциального покупателя.

Можно напомнить, что ОПЗ пытались продать еще при Ющенко. Тогда компания «Нортима», подконтрольная группе «Приват» Игоря Коломойского заплатила за ОПЗ около 600 миллионов долларов, но затем тендер признали недействительным по инициативе премьера Юлии Тимошенко , у которой на то время был конфликт с Коломойским. Приватизацию ОПЗ отложили и теперь выставляют на торги за 54 миллиона, хотя, работая на полную мощность, это предприятие может приносить до 100 миллионов долларов в год.

Как утверждает бывший министр экономики Украины Виктор Суслов : «Одесскому припортовому заводу прекратили поставлять газ, из-за прекращения поставок газа ОПЗ и прекратил работу. У него будет нарастать убыточность. Это приведет к снижению цены приватизации, а конкурс в мае уже должен состояться. Из-за высокой убыточности иностранные инвесторы побоятся покупать этот завод. Соответственно, его смогут купить украинские олигархи за меньшие деньги. Это все делается под определенного украинского олигарха, который сможет за копейки купить уникальное предприятие».

Аналогична ситуация и с предприятием «Центрэнерго», которое активно «банкротят» последнее время, чтобы его могли купить приближенные к власти олигархи. Еще совсем недавно прибыльное предприятие накануне приватизации стало активно наращивать долги. Если на 1 января 2017 года его долг был менее 200 миллионов гривен, то к 1 декабря возрос до 670 миллионов гривен. Притом, что в январе-сентябре 2017 года предприятие увеличило прибыль в 2 раза в сравнении с прошлым годом — до 2.1 миллиарда гривен. Иными словами, прибыльное государственное предприятие не выплачивает долги, имея для этого все возможности, что снижает его стоимость. Интерес к покупке «Центрэнерго» уже проявляет депутат от президентского блока Игорь Кононенко и его «бизнес-соратник» олигарх Виталий Кропачев . Свое поведение на рынке Кропачев охарактеризовал очень просто: «Покупаю то, что продается». Кроме энергетической отрасли, его интересует химпроизводство.

Таким образом, мы наблюдаем поразительный «консенсус» по вопросу о большой приватизации: чиновники ЕС и иностранные кредиторы требуют ускорить приватизацию, чтобы гарантировать возврат кредитов, что совпадает с интересами украинских олигархов, получающих уникальную возможность «за копейки» скупить самые прибыльные государственные предприятия.

Это прекрасно понимает и подавляющее большинство населения. Как свидетельствует опрос, проводившийся в конце 2017 года Центром Разумкова, запланированная приватизация государственных предприятий является самой непопулярной из правительственных реформ — ее поддерживали лишь 12,4% населения, в то время как половина украинцев относилась к ней весьма негативно. В целом же на Украине наблюдается устойчивая тенденция к сокращению количества сторонников приватизации, поскольку она ассоциируется у населения с неприкрытым грабежом.