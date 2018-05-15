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Дачу в Челябинской области сдают в аренду за 450 тысяч рублей в месяц
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Дачу в Челябинской области сдают в аренду за 450 тысяч рублей в месяц 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Популярный челябинский портал недвижимости проанализировал ситуацию с арендой дач и назвал самые дорогие и самые дешевые предложения этого летнего сезона.
Так, по мнению аналитиков рынка самый бюджетный вариант аренды дачной усадьбы предлагается в Кременкуле. За проживание в благоустроенном коттедже собственник просит всего 6 тысяч рублей, но при этом просит внести предоплату за год вперед.
Самым дорогим предложением по аренде стал особняк на берегу озера Увильды. За комфортные апартаменты на берегу озера хозяин просит 450 тысяч рублей.
На втором месте рейтинга самых дорогих предложений аренды, аналитики рынка назвали дом в Тарасовке, который обойдется в 250 тысяч рублей в месяц или порядка 8 тысяч рублей за сутки.
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