Выездной туризм снова подорожал. Где проведут лето российские путешественники?

Выездной туризм снова подорожал — как организованный, так и самостоятельный. По данным участников рынка — минимум на 10%.

Причины две: рост доллара и евро, а также подорожание авиатоплива на 14%. На этом фоне интерес к зарубежным поездкам у россиян по-прежнему высокий, но направления приходится выбирать более бюджетные. Единственная страна, которая удерживает цены на прошлогоднем уровне — Турция . На предстоящий сезон это абсолютный лидер спроса. От Европы многие отказываются в пользу бюджетной Болгарии , а интерес к отдыху в России несколько ослаб. Где проведут лето российские туристы? Об этом Business FM рассказал генеральный директор компании «Гауди Тур» Евгений Потапов

Испания, — Подорожание есть, потому у нас, во-первых, валюта выросла. Процентов на 10 туры как минимум выросли только из-за скачка курса валют. Плюс каждый год отельеры те же самые делают пересчет, и немного цены растут, в пределах 10%. Хотя та же самая Турция наоборот фиксирует цены и старается привлечь российских туристов. Что касается спроса, конечно, когда валюта выросла, спрос просел существенно. А спросом пользуются в первую очередь Турция, Греция Кипр тот же самый, Болгария — она более бюджетная, и из-за этого сейчас многие на нее обращают внимание. Наверное, такие самые основные направления.

— Если сравнивать с прошлым годом, изменился спрос с тем же подорожанием авиатоплива, ослаблением рубля, то есть как-то развернулись на какие-то другие направления?

— Некоторые категории туристов, конечно, да, немного переориентировались. Раньше они рассматривали Европу какую-нибудь — Испанию, Грецию — теперь они и Болгарию тоже смотрят, в более бюджетную сторону люди посматривают, конечно.

Продажи летних туров пока идут чуть с меньшими темпами, чем в прошлом году, но говорить о каком-то значительном падении не приходится. Что касается российского побережья, то бронируют пока только август.

Артур Мурадян генеральный директор туроператора Space Travel «Вот внутренний туризм — пока мы видим, что загрузка есть только на август. Рост все равно будет, но говорит о том, что таким же, как в то время, как была закрыта Турция, точно не приходится. Безусловно, открытие Керченского моста пособствует самостоятельному бюджетному отдыху в Крыму на автотранспорте, и это увеличит поток. Ситуация по ценам очень интересная. Также на рынке присутствуют и горячие предложения, когда в Грецию на две недели можно слетать за 70 тысяч, при этом все-таки бюджет поездок в Турцию будет начинаться от 30-40 тысяч рублей на двоих на неделю, но в пиковые периоды Турция будет стоить и 150, и 200 тысяч, если мы говорим про пятизвездочные отели. А Греция чуть дороже — процентов всегда на 10. Испания будет много россиян притягивать, и надо понимать, что все большее количество россиян получают многолетние шенгенские визы, это способствует не только росту общего турпоток, но как раз и самостоятельному туризму».