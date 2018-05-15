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Цены на квартиры в Польше выросли больше всего за последние годы
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Цены на квартиры в Польше выросли больше всего за последние годы 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По словам аналитика RynekPierwotny.pl Ярослава Еджиньски, с начала бума на жилую недвижимость цены на новостройки увеличились на 17%, причем период наибольшего роста пришелся на последние 12 месяцев, сообщает wbj.
Такая тенденция обусловлена в основном растущей себестоимостью строительства, включая цены на землю, стройматериалы и рабочую силу. По мнению эксперта, стоимость будет повышаться до конца 2018 года, при этом трудно оценить ценовой порог, где начнется резкое снижение спроса.
Предложение остается высоким, хотя наблюдается небольшое замедление. В настоящее время на рынке предлагается около 47 000 единиц жилья, что на 6% ниже, чем год назад. Анализ проводился среди шести основных рынков недвижимости Польши: Варшава, Краков, Вроцлав, Лодзь, Гданьск и Познань.
По данным GUS, в первом квартале 2018 года на рынок было выставлено 44 908 квартир, что на 10,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Среди них новостроек — 24 898, что на 12,1%, чем в 2017 году.
В первые три месяца 2018 года власти выдали разрешения на строительство 66 766 апартаментов. Это на 10,8% больше, чем в тот же период 2017 года. Интересно, что темпы роста, зафиксированного в прошлом году, были еще выше: количество новых единиц жилья увеличилось на 13,4% в первом квартале 2017 года по сравнению с теми же месяцами 2016 года, в то время как количество разрешений повысилось на 42,8%.
Ознакомьтесь с предложениями продажи квартир в Польше.
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