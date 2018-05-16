Специалисты оценили стоимость жилья в Печатниках

Только за последний месяц цена на квартиры в районе упала на три процента и составила 123 684 рубля за квадратный метр.

Кстати, в рейтинге стоимости жилья в ЮВАО район Печатники занимает одиннадцатую строчку из двенадцати (ранее район держался на шестой позиции).

Что интересно, самым «бюджетным» районом по стоимости квартир вновь стал район Выхино-Жулебино (116 387 рублей за квадратный метр), а районом с самыми дорогими квартирами снова признан район Нижегородский — 185 924 рубля за «квадрат». (то)