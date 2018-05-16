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Специалисты оценили стоимость жилья в Печатниках
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Специалисты оценили стоимость жилья в Печатниках 

Управа района Печатники города Москвы 23 минуты назад
Фото: Новые печатники
Только за последний месяц цена на квартиры в районе упала на три процента и составила 123 684 рубля за квадратный метр.
Кстати, в рейтинге стоимости жилья в ЮВАО район Печатники занимает одиннадцатую строчку из двенадцати (ранее район держался на шестой позиции).
Что интересно, самым «бюджетным» районом по стоимости квартир вновь стал район Выхино-Жулебино (116 387 рублей за квадратный метр), а районом с самыми дорогими квартирами снова признан район Нижегородский — 185 924 рубля за «квадрат». (то)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Андрей Цыбин: Более 330 дворовых и 12 парковых территорий благоустроят в ЮВАО в 2017 году Собянин: Работы в парке «Зарядье» вышли на финишную прямую 23 мая в столице пройдет праздник Активного гражданина
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