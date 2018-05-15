Доход чановского прокурора — самый высокий среди коллег

Прокурор Чановского района заработал за минувший год 5 336 662,15 рубля. Его доход — один из самых высоких среди заработков прокуроров Новосибирской области . Чуть меньше доход у прокурора Первомайского района — 5 247 360,64 рубля. Прокурор Новосибирской области только на третьей позиции по доходам. Доход В. А. Фалилеева составил 3 514 624, 44 рубля, сообщили VN.ru в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор Центрального района заработал чуть меньше 4 млн рублей, Советского района — 3 059 535,48 рубля. Доход Барабинского межрайонного прокурора — 2 830 988 рублей, прокурора Маслянинского района — 2 792 858 рублей, Венгеровского — 2 605 405, 81 рубля, Новосибирского — 2 238 064,25 рубля. Доходы остальных районных прокуроров — меньше 2 млн рублей. Самый низкий доход у прокурора Краснозерского района — 1 324 387,27 рубля.

Добавим, ранее о доходах отчитались депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. Зарубежной недвижимостью и премиальными автомобилями владеют депутаты из числа видных предпринимателей региона. Доход самого бедного депутата составлял 125 тысяч рублей, согласно официальным данным. Самым преуспевающим, как и в прошлом году, оказался депутат Александр Манцуров («Гражданская платформа»), по официальной информации, он заработал 71,43 млн рублей. Депутату принадлежит квартира площадью

154 кв. м., вилла в Таиланде площадью

870,5 кв. м