На 3 литра молока: в Зауралье увеличился прожиточный минимум

На основе этой величины рассчитывается, например, ежемесячное пособие на ребенка Величина прожиточного минимума в Курганской области за первый квартал выросла на 152 рубля. Такой размер этой суммы сегодня, 15 мая, утвердило правительство Курганской области.

— В расчете на душу населения она составила 9372 рубля, для трудоспособного населения — 9971 рубль, пенсионеров — 7752 рубля, детей — 9973 рубля, ­— сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Величина прожиточного минимума используется при расчете мер государственной и социальной помощи (выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

Напомним, за четвертый квартал 2017 года размер прожиточного минимума в Зауралье по сравнению с предыдущим периодом уменьшился на 500 рублей. Последний раз рост этой величины наблюдался во втором квартале прошлого года — тогда сумма в расчете на душу населения выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом.