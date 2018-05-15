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На 3 литра молока: в Зауралье увеличился прожиточный минимум
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На 3 литра молока: в Зауралье увеличился прожиточный минимум 

45.ru 31 минуту назад
Фото: 45.ru
На основе этой величины рассчитывается, например, ежемесячное пособие на ребенка Величина прожиточного минимума в Курганской области за первый квартал выросла на 152 рубля. Такой размер этой суммы сегодня, 15 мая, утвердило правительство Курганской области.
— В расчете на душу населения она составила 9372 рубля, для трудоспособного населения — 9971 рубль, пенсионеров — 7752 рубля, детей — 9973 рубля, ­— сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.
Величина прожиточного минимума используется при расчете мер государственной и социальной помощи (выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).
Напомним, за четвертый квартал 2017 года размер прожиточного минимума в Зауралье по сравнению с предыдущим периодом уменьшился на 500 рублей. Последний раз рост этой величины наблюдался во втором квартале прошлого года — тогда сумма в расчете на душу населения выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом.
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