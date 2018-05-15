Ростовские фрилансеры начали больше зарабатывать в сфере автобизнеса 

Эксперты « Avito Работа» изучили рынок труда и отметили, что в апреле 2018 года в Ростове-на-Дону самыми востребованными в сфере фриланса стали вакансии для логистов, студентов и работников из автобизнеса. Средний ежемесячный доход по городу составил 44 330 рублей, что на 1,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Средняя стоимость Среди крупных городов рекордные средние предложения зарплаты для фрилансеров были зафиксированы в Москве (средняя цена 57 632 рубля), Екатеринбурге (50 451 рубль) и Уфе (49 749 рублей). Самые низкие — в Барнауле (33 546 рублей), в Волгограде (36 028 рублей) и Тольятти (36 504 рубля). Средние зарплаты по вакансиям со свободным графиком, крупные города Город Средняя зарплата, апрель 2018, руб. Рос за год апрель 2017 — апрель 2018, % Москва 57 632 -1,02% Екатеринбург 50 451 -11,4% Уфа 49 749 +8,4% Казань 48 259 +6,2% Санкт-Петербург 48 182 +1,4% Тюмень 48 158 +18,7% Новосибирск 45 474 +12,0% Самара 45 207 +13,2% Пермь 44 704 +10,2% Ростов-на-Дону 44 330 -1,3% Краснодар 44 015 -3,3% Иркутск 43 909 +8% Ульяновск 43 153 +27,2% Воронеж 41 575 +15,2% Саратов 40 626 +22,3% Челябинск 40 043 -0,4% Омск 38 366 +16,9% Красноярск 38 364 -8,1% Ижевск 36 879 +4,3% Нижний Новгород 36 735 -5,4% Тольятти 36 504 +4,6% Волгоград 36 028 +5,4% Барнаул 33 546 +9,6% Согласно исследованию, в Ростове-на-Дону среди работодателей выше всего оценивается труд фрилансеров в сфере транспорта и логистики (75 613 рублей в месяц). Далее — работа студентов и кандидатов без опыта работы (13 752 рубля). Самая низкая заработная плата — у персонала автомобильного бизнеса (71 004 рубля). ТОП-3 вакансий со свободным графиком (среди работодателей), Ростов-на-Дону, апрель 2018 Вакансии Средняя зарплата, апрель 2018, руб. Рос за год апрель 2017 — апрель 2018, % Транспорт, логистика 75 613 -4,2% Студенты без опыта работы 13 752 -24,3% Автомобильный бизнес 71 004 +35,7% Среди соискателей самая высокая зарплата отмечена в сфере транспорта и логистики (75 613 рублей). На втором месте — персонал автомобильного бизнеса (71 004 рубля), на третьем — студенты без опыта работы (13 752 рубля). ТОП-3 вакансий со свободным графиком (среди соискателей), Ростов-на-Дону, апрель 2018 Вакансии Средняя зарплата, апрель 2018, руб. Рос за год апрель 2017 — апрель 2018, % Транспорт, логистика 75 613 -4,2% Автомобильный бизнес 71 004 +35,7% Студенты без опыта работы 13 752 -24,3% На «Avito Работа» можно найти множество актуальных предложений удаленной работы: Менеджер-логист в экспедиционную компанию, 50 000 рублей; Водитель погрузчика на стадион-арену, 35 000 рублей; Повар-кассир в ресторан фаст-фуда, 25 000 рублей.