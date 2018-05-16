Москва лидирует среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования по среднему размеру автокредита в январе-апреле 2018 г. — 996 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в I квартале 2018 г. средний размер автокредита в стране составил 702 тыс. руб. Таким образом, за три года данный показатель вырос на 21,4% или на 123,8 тыс. руб. (в I квартале 2015 г. — 578,2 тыс. руб.). Что касается средней цены нового автомобиля, то, по данным аналитического агентства «Автостат», за три года она выросла на 15,7% и в I квартале 2018 г. составила 1 млн 356,9 тыс. руб. (в I квартале 2015 г. — 1 млн 172,8 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в I квартале 2018 г. самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (996 тыс. руб.), Московской области (852,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (825 тыс. руб.), а также в Краснодарском (783,2 тыс. руб.) и Красноярском (775,7 тыс. руб.) краях. В свою очередь, самое низкое значение данного показателя было зафиксировано в Чувашской (552,6 тыс. руб.) и Удмуртской (553,4 тыс. руб.) республиках, Республике Татарстан (559,2 тыс. руб.), а также в Кировской (564,6 тыс. руб.) и Тамбовской (570,1 тыс. руб.) областях.
«При этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. была отмечена в Удмуртской Республике (рост на 34,5%), Тверской (на 33%), Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (на 32,3%), Нижегородской (на 30,1%) и Самарской (на 29,4%) областях, а также в Республике Татарстан (на 29,3%). В свою очередь, самую низкую динамику роста среднего размера автокредита в топ-40 регионов по объемам автокредитования за три года показали Пермская область (снижение на 0,6%), а также Тамбовская (на 10,4%) и Ростовская (на 10,9%) области. В Москве и Санкт-Петербурге увеличение данного показателя составило 27,2% и 19,9% соответственно.
«В последние годы средний размер автокредита растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Важнейшим фактором роста не только среднего размера автокредита, но и всего сегмента автокредитования, остается реализация государственной программы поддержки автопрома. Так, в 2017 г. средний размер автокредита рос в связи с повышением стоимости автомобиля до 1,45 млн руб. в рамках государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомобилей, подпадающих под действие данной программы. Кроме того, на увеличение среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне», приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.