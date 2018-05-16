НБКИ: Москва лидирует среди регионов РФ по среднему размеру автокредита в январе-апреле — 996 тыс. руб.

Москва лидирует среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования по среднему размеру автокредита в январе-апреле 2018 г. — 996 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в I квартале 2018 г. средний размер автокредита в стране составил 702 тыс. руб. Таким образом, за три года данный показатель вырос на 21,4% или на 123,8 тыс. руб. (в I квартале 2015 г. — 578,2 тыс. руб.). Что касается средней цены нового автомобиля, то, по данным аналитического агентства «Автостат», за три года она выросла на 15,7% и в I квартале 2018 г. составила 1 млн 356,9 тыс. руб. (в I квартале 2015 г. — 1 млн 172,8 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в I квартале 2018 г. самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (996 тыс. руб.), Московской области (852,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (825 тыс. руб.), а также в Краснодарском (783,2 тыс. руб.) и Красноярском (775,7 тыс. руб.) краях. В свою очередь, самое низкое значение данного показателя было зафиксировано в Чувашской (552,6 тыс. руб.) и Удмуртской (553,4 тыс. руб.) республиках, Республике Татарстан (559,2 тыс. руб.), а также в Кировской (564,6 тыс. руб.) и Тамбовской (570,1 тыс. руб.) областях.

«При этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. была отмечена в Удмуртской Республике (рост на 34,5%), Тверской (на 33%), Тюменской (без ХМАО ЯНАО ) (на 32,3%), Нижегородской (на 30,1%) и Самарской (на 29,4%) областях, а также в Республике Татарстан (на 29,3%). В свою очередь, самую низкую динамику роста среднего размера автокредита в топ-40 регионов по объемам автокредитования за три года показали Пермская область (снижение на 0,6%), а также Тамбовская (на 10,4%) и Ростовская (на 10,9%) области. В Москве и Санкт-Петербурге увеличение данного показателя составило 27,2% и 19,9% соответственно.