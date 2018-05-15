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Ненатуральные продукты переживут любые проверки и штрафы
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Ненатуральные продукты переживут любые проверки и штрафы 

BFM.RU 27 минут назад
Фото: depositphotos.com
Данные о громких проверках на молочном рынке публикуются из года в год. Но на прилавках всё те же, а процент фальсификата остается высоким. Как быть потребителю?
Федеральные контрольные ведомства в очередной раз провели масштабную проверку молочной продукции по всей стране — и они опять неутешительные. Как пишет РБК, 60% проверенных творожных брендов — подделка из крахмала, а треть сливочного масла, как оказалось, производится с добавлением пальмового. Только при покупке молока шансов промахнуться меньше — качественными признаны 70 из 90 образцов.
Для реализации крупного молочного рейда по России объединились сразу три контрольные ведомства — Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество. Оставим за кадром вопрос, зачем такая тяжелая артиллерия. Видимо, чтобы обозначить всю серьезность проверки. Сейчас известны только ен предварительные данные — контролю подверглись 250 марок молочной продукции. У большинства их них состав на упаковке не соответствует содержимому. Творог здесь — самая проблемная категория.
В твороге эксперты находили плесень, крахмал, дрожжи и даже антибиотики, и не в десятке экземпляров, а в 45-ти. С маслом тоже легко промахнуться и купить качественную подделку растительного происхождения. Но опасные для здоровья продукты проверка не нашла — можно этим утешиться, говорит председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко.
Андрей Даниленко председатель правления Национального союза производителей молока:
«Обнаружены нарушения, связанные с тем, что не соблюдались условия хранения, транспортировки, есть процент фальсификата, но он в приделах около 8% по тому заключению, которое сделано. На самом деле ситуация по заключению далеко не такая страшная. Компании с серьезным брендом, репутацией очень следят за качеством своей продукции, но есть ситуации, когда просто не выдерживается, допустим, холодная цепочка. Это совершенно не вина производителя, а вина транспортной компании или магазина».
Потребителю остается ориентироваться на свой вкус и ценник. В высоком ценовом сегменте тоже есть фальсификат, но процент его все-таки меньше, чем в низком. С какой цены начинается натуральный продукт? Отвечает фермер Эдуард Ястребов:
«Мы получаем из десяти литров молока примерно килограмм сыра. Если учитывать наценку продажную, логистику, прочие затраты, то мы понимаем, что за 350-400 рублей килограмм сыра быть не может. Творог — 400-450 рублей минимальная цена, я думаю. Вообще, молочную продукцию — творог и молоко, капризные субстанции — потребителю проверить визуально достаточно сложно. Натуральный вкус мало кто помнит Люди привыкли в большей степени к фабричному вкусу и порой определить, натуральный продукт или нет, весьма сложно».
Другие эксперты, опрошенные Business FM, считают, что стартовая цена качественного творога может быть еще выше — 500 рублей за килограмм. В то же время его по такой стоимости могут лишь жители мегаполисов.
С зарплатой 10 тысяч, обычной для регионов, шансов нет. Это и есть главная причина того, что фальсификат был, есть и переживет любые по масштабу проверки и любые штрафы, говорит эксперт по качеству продуктов питания Максим Кадушкин:
«Гораздо выгоднее производить эту подделку с растительным жиром. Вроде бы компенсирует размер штрафа. Производители с целью снизить себестоимость продукты, делать их доступными для населения, вводят эти растительные жиры. Это значительнее дешевле. Проверить теоретически можно все. Вы же понимаете, как у нас дела делаются. Договориться можно, видимо это не так сложно, учитывая количество подделок именно в сегменте молочной продукции. Там ужесточают все эти проверки, но, мне кажется, что проблема не в пальмовом масле или в производителях, а в отсутствии должного контроля за этой сферой производства»
Видимо, по тем же причинам не работает закон, который обязывает ненатуральные творог и сыр именовать творожным или сырным продуктом. Производители пока находят способы успешно обходить и это требование.
Впрочем, контрольные ведомства обещали до конца мая подготовить план действий по повышению качества молочной продукции на прилавках. Есть в этом что-то знакомое.
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