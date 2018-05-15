«Ромир»: Средний чек при покупке продуктов в Москве в апреле за год вырос на 5,1% — до 724 руб.

«В апреле средний чек прервал трехмесячный тренд роста, начавшийся в январе. В итоге величина среднего чека по итогам месяца составила 530 руб., что на 1,7% меньше, чем в марте. С учетом инфляции в 0,4% сокращение чека превысило 2%. В годовом же выражении средний чек немного вырос на 1,1%, поднявшись с 524 руб. Однако такой рост сложно назвать уверенным, так как он даже не превосходит накопленную за год инфляцию в 2,4%. Таким образом, динамика среднего чека еще раз подтверждает гипотезу о переходе россиян к экономии в апреле, о чем мы писали в обзоре об общей покупательской активности наших соотечественников. Однако экономными себя показали жители не всех регионов страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что так, например, в центральной России средний чек в апреле вырос на 2,7%. Небольшой рост также был зафиксирован на северо-западе (рост на 1,1%) и на Урале (рост на 0,7%). В остальных же регионах средний чек в апреле похудел. Наибольшее снижение размера чека было отмечено на Дальнем Востоке — сразу на 14,1%. В Южном и Приволжском округах чек потерял по 2,9% относительно мартовских значений. В Сибири же покупатели в среднем тратили при единовременном расчете на кассе на 2,1% меньше, чем месяцем ранее.

«Напомним, что общие повседневные расходы жителей центрального и северо-западного регионов в апреле выросли вопреки общему тренду на снижение. Вот и средний чек в этих регионах показал рост. Однако в столицах округов динамика оказалась противоположной. Так, в Москве в апреле средний чек сократился на 2% — с 739 до 724 руб. А в Питере рост чека оказался почти незаметным и составил всего 0,4% — с 701 до 704 руб. За год, правда, чек в столице прибавил уверенные 5,1%, а вот в северной столице годовой рост не превысил и одного процента (0,9%)», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что в остальных городах-миллионниках за месяц размер среднего чека потерял 1,9%. По сравнению с апрелем прошлого года чек в мегаполисах похудел на 1%. Еще сильнее за месяц свои позиции чек сдал в полумиллионниках. В этом типе городов жители единоразово платили в апреле на 7,7% меньше, чем в марте. Однако в разрезе года рост чека в пятисоттысячниках с уверенностью обогнал инфляцию и составил 3,7%. И только в городах страны с населением от 100 до 500 тыс. человек размер среднего чека в апреле вырос на 6,3%, а за год прибавил 5,5%.

«Если говорить о динамике среднего чека в различных торговых каналах, то стоит отметить прерывание тренда роста чека в гипермаркетах. За месяц в этом канале чек похудел на 1,2%, а за год — на 3,5%. В супермаркетах средний чек в апреле тоже похудел — на 1,5%. Правда, по сравнению с апрелем прошлого года чек в этом канале укрепил позиции на 4,5%», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что еще более существенные потери понес размер среднего чека в дискаунтерах — на 5,3% и магазина традиционной торговли — на 7,2%. Более того, и в разрезе года в дискаунтерах уже который месяц отмечается снижение величины чека. Так, в апреле он потерял 4,5% относительно аналогичного периода 2017 г. А вот в магазинах, торгующих через прилавок, ситуация с размером чека все же дает надежду на восстановление. Если за месяц чек и похудел в этом торговом канале, то за год он прибавил 2%.

«Ромир» — крупный российский независимый холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Индекс «среднего чека» рассчитывается на основе данных о покупках, поступающих в режиме online от 30 тыс. россиян в 180 городах с населением свыше 100 тыс. человек.