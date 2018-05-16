Обнаружена угроза нового финансового кризиса

Рынок трежерис — угроза нового финансового кризиса

Новая волна роста доходностей на долговом рынке США спровоцировала приступы паники на других финансовых площадках. Фондовые индексы и валюты большинства стран резко подешевели.

Это и неудивительно, ведь доходность по трехмесячным казначейским векселям США превысила дивидендную доходность индекса S&P 500.

Это произошло впервые с февраля 2008 г. Таким образом, инвестор может фактически без риска разместить деньги под 1,9%. Отметим, что трехмесячные бумаги американского правительства используются для хранения средств на короткий срок, то есть, по сути, это кэш.

Zerohedge

Если посмотреть на более длинный график, то видно, что на протяжении длительного периода времени (после финансового кризиса 2008 г.) инвесторов, по сути, принуждали вкладываться в акции, поскольку альтернативные вложения не приносили должной отдачи, однако теперь все изменилось.

Zerohedge

Еще один ориентир для мировых финансовых рынков — доходности десятилетних трежерис — также показал существенный рост и преодолел предыдущие максимумы. В моменте доходность этих бумаг достигала 3,095%. Вероятность продолжения тренда достаточно высока.

Напомним, ранее аналитики Morgan Stanley отмечали, что ключевым уровнем является отметка 3,05% и ее пробой ускорит движение.

Все это не могло не затронуть другие рынки, в первую очередь валютный рынок и рынки акций. Доллар на международном рынке Forex продолжил стремительно укрепляться. В паре с евро он прибавил еще около 0,5%. Индекс доллара к корзине шести основных валют протестировал отметку 93,5 пункта.

Фондовый индекс S&P 500 потерял на этом фоне около 1%, протестировав уровень 2700 пунктов.

Угроза распространения напряженности на все финансовые рынки мира сейчас крайне высока. Нельзя исключать, что уже летом мы станем свидетелями достаточно сильного движения вниз. Впрочем, есть мнение, что до середины июня крупные игроки постараются этого не допустить.

Что же касается российского рынка акций, то индекс Мосбиржы еще в понедельник практически обновил исторические максимумы, однако во вторник ситуация изменилась: котировки пошли вниз.

Здесь есть любопытный момент. Многим российским компаниям еще только предстоит выплатить дивиденды, и инвесторы обычно не упускают возможности сыграть на этом. Можно не сомневаться, что во время апрельского обвала многие купили бумаги с высокими дивидендами по очень выгодной цене.