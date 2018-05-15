Россияне смогут получать зарплату в иностранной валюте

В Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» внесены изменения. В рамках этих поправок стало возможно получать заработную плату в иностранной валюте.

Правда, новшество это касается не всех россиян, а той группы соотечественников, которые проживают и работают за рубежом. Теперь они будут получать зарплату в той валюте, которая действует в стране их фактического проживания.

Так законодатели ликвидировали так называемый правовой парадокс. Раньше, в соответствии с ТК, работодатель был обязан выплачивать заработную плату гражданам РФ исключительно в рублях и на счета, открытые в российских банках. Россияне вынуждены были терять часть дохода на комиссиях за обмен валюты. При этом юридические лица, то есть, работодатели, вправе расплачиваться за услуги иностранной валютой.

Татьяна Руппель