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Россияне смогут получать зарплату в иностранной валюте
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Россияне смогут получать зарплату в иностранной валюте 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
В Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» внесены изменения. В рамках этих поправок стало возможно получать заработную плату в иностранной валюте.
Правда, новшество это касается не всех россиян, а той группы соотечественников, которые проживают и работают за рубежом. Теперь они будут получать зарплату в той валюте, которая действует в стране их фактического проживания.
Так законодатели ликвидировали так называемый правовой парадокс. Раньше, в соответствии с ТК, работодатель был обязан выплачивать заработную плату гражданам РФ исключительно в рублях и на счета, открытые в российских банках. Россияне вынуждены были терять часть дохода на комиссиях за обмен валюты. При этом юридические лица, то есть, работодатели, вправе расплачиваться за услуги иностранной валютой.
Татьяна Руппель
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