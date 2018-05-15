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НБД-Банк организует акцию «Неделя финансовой грамотности»
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НБД-Банк организует акцию «Неделя финансовой грамотности» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Сегодня НБД-Банк — один из старейших региональных банков в стране — отмечает свое 26-летие. В честь этого события банк впервые проводит акцию для действующих и потенциальных клиентов «Неделя финансовой грамотности».
Программа мероприятий в рамках акции включает в себя бесплатные консультации по финансовым вопросам, знакомство с полным спектром банковских услуг, специальные тарифы для клиентов и привлекательные предложения на отдельные банковские услуги.
Каждый день недели финансовой грамотности будет посвящен определенной теме: сбережениям, кредитованию, безопасному использованию платежных инструментов. Специалисты в офисах НБД-Банка проконсультируют клиентов и ответят на все интересующие вопросы.
Программа мероприятий в рамках «Недели финансовой грамотности»:
21 мая (понедельник) — «Инструменты формирования сбережений»;22 мая (вторник) — «Ведение финансовой деятельности»;23 мая (среда) — «Кредитование. Виды кредитных инструментов»;24 мая (четверг) — «Банк и я. Спектр банковских услуг для решения различных жизненных задач»;25 мая (пятница) — «Грамотное и безопасное использование современных платежных инструментов».
«НБД-Банк уже 26 лет работает с региональным малым и средним бизнесом и выстраивает долгосрочные отношения со своими клиентами. И мы не просто выдаем деньги, мы выступаем как надежный партнер, советчик, помощник. Эта идея нашла воплощение и в новом проекте НБД-Банка «Неделя финансовой грамотности». Специалисты банка с удовольствием расскажут все о финансовых продуктах и обязательно предложат наилучший вариант для клиента. Надеюсь, что акция станет традиционной и вызовет большой интерес среди наших клиентов», — отметил председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.
Справка
С 2011 года в России реализуется проект министерства финансов «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Главная цель проекта — повышение финансовой грамотности граждан, ответственного отношения к личным финансам, формирование навыков управления личным и семейным бюджетом.
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