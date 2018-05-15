Юго-Западный, Ботаника, Пионерка. Где еще дорожают квартиры, а где — застой и скидки

Средняя цена квадратного метра на вторичке Екатеринбурга осталась на прежнем уровне, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост. Где квартиры дорожают сильнее? Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, составила 68 146 руб. За последние четыре недели показатель остался на прежнем уровне, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен — на 2,1%.

В разных районах города фиксируются, в основном, положительные корректировки. На окраинах и рядом с центром средний показатель вырос на 0,5-0,6% соответственно. Речь о таких территориях как Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго–Западный, а также Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, Нижнеисетский, Палкино, Птицефабрика, Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь ключей, Чусовское озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш. Квартиры в отдаленных районах продают по 48 707 руб. за метр, а в приближенных к центру территориях — по 73 767 руб. При этом объекты в центре продолжают падать в цене — жилье там предлагается теперь по 96 795 руб. за квадрат.

Среди объектов различных размеров рост цены вновь зафиксирован для многокомнатных квартир, их средняя цена выросла на 1,7% за месяц, сегодня их можно купить на рынке по 70 945 руб. за метр. В сегменте однокомнатных квартир снова фиксируется «нулевая» корректировка, средняя цена квадратного метра «однушки» остается, как и месяц назад, на уровне 72 035 руб. Двухкомнатные квартиры упали в цене до 66 769 руб. за кв. м, то есть на 0,2%. «Трешки» стали дешевле на 0,5%, их средняя цена составляет 66 772 руб., — комментируют аналитики. — Объекты в пригороде продолжают увеличиваться в цене, на этот раз на 0,1% за месяц, до 51 468 руб. за метр. Стоимость квадрата в коммунальных квартирах, напротив, продолжает снижаться (–0,1% за месяц). Такое жилье можно купить по 59 356 руб.