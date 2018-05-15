Цены на аренду жилья в Москве выросли в 10 раз перед ЧМ 

В Москве резко увеличилась стоимость проживания в отелях, хостелах, а также квартирах на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу в России.
Известно, что в основном цены увеличиваются в частном секторе. Как правило, их взвинчивают владельцы квартир и хостелов. В этой категории жилья цена выросла почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодов прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса комитета по гостиничному бизнесу московского отделения «Опоры России».
Так, в столице в среднем цены на легальное жилье выросли втрое. Стандартный номер в двухзвездной гостинице в обычное время стоит 2,5–3 тысячи рублей за сутки. Согласно постановлению правительства, на период ЧМ цену можно поднять не выше 7,4 тысячи рублей. Однако максимальная стоимость такого номера зарегистрирована на уровне 9 тысяч рублей.
По словам экспертов, для предотвращения таких случаев необходимо позаботиться о том, чтобы вывести нелегальных игроков с рынка.
По информации Ростуризма, зарубежные и российские туристы не намерены снимать квартиры из-за слишком высоких цен.
Напротив, в Самарской области среди гостей ЧМ пользуются спросом квартиры, цены на которые ниже, чем в отелях, пишет «Реальное время».