Цены на аренду жилья в Москве выросли в 10 раз перед ЧМ

Москве резко увеличилась стоимость проживания в отелях, хостелах, а также квартирах на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу в России

Известно, что в основном цены увеличиваются в частном секторе. Как правило, их взвинчивают владельцы квартир и хостелов. В этой категории жилья цена выросла почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодов прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса комитета по гостиничному бизнесу московского отделения «Опоры России».

Так, в столице в среднем цены на легальное жилье выросли втрое. Стандартный номер в двухзвездной гостинице в обычное время стоит 2,5–3 тысячи рублей за сутки. Согласно постановлению правительства, на период ЧМ цену можно поднять не выше 7,4 тысячи рублей. Однако максимальная стоимость такого номера зарегистрирована на уровне 9 тысяч рублей.

По словам экспертов, для предотвращения таких случаев необходимо позаботиться о том, чтобы вывести нелегальных игроков с рынка.

По информации Ростуризма, зарубежные и российские туристы не намерены снимать квартиры из-за слишком высоких цен.