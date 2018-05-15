Буллард: криптовалюты возвращают США в прошлое

Фото: CoinDesk

Москва, 15 мая — «Вести. Экономика». Представитель руководства Федеральной резервной системы сравнил текущее разнообразие криптовалют и волатильность их котировок с эмиссией валют со стороны частных американских компаний в прошлом. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в своем выступлении в рамках конференции Consensus 2018, организованной порталом CoinDesk, отметил, что криптовалюты «неосознанно подталкивают» США к более хаотичному прошлому, нежели к более стабильному будущему. «Я — поклонник технологических инноваций как одного из факторов экономического роста и я считаю, что технология блокчейн является перспективной. Но при этом, на мой взгляд, криптовалюты создают сдвиг в сторону неоднородной валюты в США. Подобная ситуация уже была в американской истории, она не понравилась людям и в итоге была изменена. В 1830-е годы 90% от общего объема предложения денег в США составляли банкноты, которые выпускали частные компании. Современникам не нравилась эта система. Валюты торговались по разным обменным курсам в разных местах. В разных городах велись отдельные записи с оценками котировок, по которым должна торговаться та или иная валюта. На фоне этого появились призывы к созданию единой валюты, которая была создана в ходе гражданской войны. Происходит ли что-то подобное сегодня? Очень похоже, что происходит. Мы видим множество криптовалют, которые выпускают частные компании, и чьи котировки подвержены довольно заметным колебаниям. Единственная причина, по которой данная ситуация пока не переросла в более серьезную проблему заключается в том, что общий объем торговли криптовалютами является сравнительно небольшим в сравнении с общим объемом экономики. Я бы отметил, что ни конкуренция между различными валютами, ни электронные способы доставки ее стоимости не являются новшествами сами по себе. Также стоит отметить, что различные микротранзакции без участия традиционной валюты неоднократно наблюдались в истории. Одним из примеров этого является использование сигарет, которые использовались в качестве валюты военнопленными во Второй мировой войне. Многие общества в итоге отказались от систем без единой валюты, потому что различные валюты торгуются по разным курсам. На местном уровне страны традиционно стремились к созданию единой валюты. На глобальном уровне единой валюты нет, вместо нее мы имеем систему конкурирующих валют с различными обменными курсами. На мой взгляд, текущий феномен криптовалют может подталкивать единую систему валюты в США к чему-то, что больше похоже на международную систему без единой валюты. Как я уже отметил, общества исторически отвергли подобную систему на локальном уровне отдельных стран. И тем не менее, криптовалюты, возможно, неосознанно толкают нас в неверном направлении, стремясь решить важную социальную проблему, — как лучше обеспечить рыночный обмен». Стоит отметить, что глава ФРБ Сент-Луиса в своем выступлении предпочел не касаться темы снижения доверия к традиционным финансовым институтам и властям. Помимо появления технологических возможностей по эмиссии, торговле и хранению различных цифровых валют частными компаниями одним из наиболее важных элементов, который способствовал распространению криптовалют, стала определенная утрата доверия к банковским организациям после финансового кризиса 2008 г. Стремлению граждан в различных странах к большей секретности в управлению своими финансами, помимо сегмента нелегальных операций, в последние годы также способствовала общемировая тенденция по усилению контроля и наблюдения за гражданами со стороны властей. Данный фактор, возможно, продолжает играть повышенную роль именно в США — с учетом размаха шпионажа и слежки, которые ведут Агентство по национальной безопасности (АНБ) и другие американские спецслужбы.