Владивостокские депутаты отчитались за прошлогодние доходы

Депутаты думы Владивостока отчитались о своих дохода в прошлом году, сообщает PRIMPRESS.

Больше всех в городской думе заработал Владимир Исаков , задекларировав 18,8 миллиона рублей. В собственности у него 10 объектов недвижимости. Депутат Александр Щербаков в прошлом году заработал 10 миллионов рублей. В его собственности находятся 15 объектов недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки, частные дома и нежилые помещения.

Меньше всех из городских депутатов заработал Виктор Аблапов. Он задекларировал сумму в 5471 рубль. Доход его супруги составил 999 тысяч рублей.

Председатель городской думы Андрей Брик задекларировал почти 600 тысяч рублей. Его супруга заработала 450 тысяч рублей. Заместитель председателя, экс-председатель Елена Новицкая заработала в прошлом году 1,5 миллионов рублей, ее супруг в семейный бюджет никаких средств не внес. Еще один заместитель председателя Геннадий Куликов указал в декларации свой доход в 2,2 миллиона рублей.

Супруги Руслана Галицкого Сергея Белова за прошлый год заработали больше остальных своих коллег — 8,4 миллиона рублей и 9,9 миллиона рублей соответственно. При этом Руслан Галицкий заработал в прошлом году 1,4 миллиона рублей, а Сергей Белов 620 тысяч рублей. В собственности у Руслана Галицкого находится шесть земельных участков, площадь которых варьируется от 1000 до 2000 квадратных метров.

Роза Черемис в прошлом году заработала 6,6 миллионов рублей. Еще более 6 миллионов задекларировал Роман Санклер.

Депутат Виктор Федоров задекларировал в прошлом году 4,2 миллиона рублей. Доход Артура Ахояна в прошлом году составил 3,8 миллионов рублей. В размере 3,3 миллионов рублей указал сумму в декларации Евгений Тесленко. Три миллиона заработал Евгений Пименов

Четверо депутатов заработали более двух миллионов рублей. Дмитрий Поташев задекларировал 2,8 миллионов рублей. Наталья Кочугова заработала 2,4 миллиона рублей. А Сергей Бочин и Денис Валишин указали в декларациях сумму в 2,2 миллиона рублей.

По 1,8 миллионов рублей заработали Людмила Таран и Евгений Ляшенко . Немного меньше них получил Кирилл Григорьев — 1,7 миллиона рублей. У него в собственности находится четыре земельных участка, три жилых дома, квартира в общей собственности и треть доли в еще одной квартире.

Полтора миллиона задекларировал Алексей Викдоров.

По миллиону в своих декларациях указали Тахир Ибашев, Надежда Телелюева и Наталья Войновская.

Остальные одиннадцать депутатов заработали меньше миллиона рублей. Николай Голодян задекларировал 990 тысяч рублей. Василий Васильев указал в декларации свой доход в размере 700 тысяч рублей.

По 600 тысяч заработали Сергей Белов, Денис Русинов и Александр Шукевич. Около полумиллиона в семейные бюджеты принесли Александр Глебов и Лилия Полозова. А Иван Голубка и Василиса Сысоева задекларировали по 400 тысяч рублей.

Станислав Примаченко заработал только 270 тысяч, при этом у него в собственности находится восемь объектов недвижимости, в том числе половина в здании магазине. Его супруга, заработавшая 302 тысячи рублей, также владеет восемью объектами недвижимости.