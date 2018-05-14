15 штук из Китая по очень выгодной цене. Много Xiaomi 

Много XiaomiПосле продолжительных выходных хочется продлить праздничную атмосферу. Лучшим способом будет интернет-шопинг. Мы нашли самые интересные предложения на GearBest по выгодной цене.
Большая подборка товаров из разных категорий со скидкой здесь.
1. Xiaomi Mi A1 Самый сбалансированный смартфон от Xiaomi. В тонком металлическом корпусе уместили мощную начинку, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ.
Смартфон оснащен контрастным 5,5-дюймовым Full HD дисплеем и сдвоенным модулем камеры для получения эффекта боке на снимках.
Цена: 12 096 руб. 10 753 руб. (по купону «LT2018511RU3» для первых 15 покупателей)
2. ALLDOCUBE Iplay 8 Доступный компактный планшет для серфинга в сети, просмотра видео и несложных игр. Идеальный вариант в качестве простого спутника в поездках или отпуске.
Цена: 3 316 руб. 2 845 руб. (по купону «GB50-$5off»)
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3. Lenovo P8 Один из немногих удачных планшетов на Android. 8-дюймовый экран поместили в компактный корпус, который удобно удерживать одной рукой. Сбалансированная начинка и емкий аккумулятор позволяют довольно долго обходиться без подзарядки.
Цена: 9 104 руб. 7 972 руб. (по купону «LT2018427RU11» для первых 50 покупателей)
4. Подставка для планшета
Многофункциональная подставка для смартфонов и планшетов. Удобно складывается для переноски, устанавливается под разными углами.
Цена: 249 руб.
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5. Магнитная доска Xiaomi
Намагниченная доска пригодится при разборке смартфонов, компьютеров или бытовой техники. На ней удобно располагать винты и крепежные элементы.
Цена: 258 руб.
6. Органайзер для электроники
Небольшая сумка с множеством отделений для флешек, карт памяти, зарядок и кабелей.
Цена: 256 руб.
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7. Мультитул 10 в 1 Удобный инструмент со всем необходимым для мелкого ремонта или небольшого пикника.
Цена: 454 руб.
8. Электрошвабра
Домашний помощник для быстрой уборки с бора мусора. Есть несколько насадок и разные режимы работы для чистки любых поверхностей.
Цена: 2 275 руб.
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9. Настольная лампа Xiaomi
Минималистичная настольная лампа от Xiaomi. Отлично дополнит рабочий стол с гаджетами и компьютерами Apple.
Цена: 1 950 руб.
10. Перезаряжаемый фонарь
Небольшой фонарь с защитой от попадания влаги и перезаряжаемым аккумулятором. Есть несколько режимов свечения и настройка луча.
Цена: 3 901 руб.
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11. Светильник-будильник
Лучшее средство для комфортного подъема утром. Будит в установленное время нарастающим мягким свечением, напоминающим рассвет солнца.
Цена: 1 300 руб.
12. Автомобильный регистратор Philips
Небольшой регистратор с широкоугольным объективом и экраном для управления основными возможностями девайса.
Цена: 3 251 руб.
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13. Автомобильный инвертор Xiaomi
Помещается в обычный подстаканник и позволяет подключать к прикуривателю пару гаджетов по USB и один через вилку на 220В.
Цена: 2 861 руб.
14. Рюкзак Xiaomi 90fen
Удобный городской рюкзак для повседневного использования. Есть множество отсеков и удобная система раскрытия. На выбор два варианта расцветки.
Цена: 4 186 руб.
15. Автомобильная зарядка Xiaomi ROIDMI 3S Третье поколение знаменитой автомобильной зарядки на 2 USB-порта. Умеет транслировать музыку со смартфона в FM-диапазоне.
Цена: 909 руб. 741 руб. (по купону «LT2018414RU5» для первых 20 покупателей)
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