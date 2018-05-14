15 штук из Китая по очень выгодной цене. Много Xiaomi

Много XiaomiПосле продолжительных выходных хочется продлить праздничную атмосферу. Лучшим способом будет интернет-шопинг. Мы нашли самые интересные предложения на GearBest по выгодной цене.

Большая подборка товаров из разных категорий со скидкой здесь.

1. Xiaomi Mi A1 Самый сбалансированный смартфон от Xiaomi. В тонком металлическом корпусе уместили мощную начинку, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ.

Смартфон оснащен контрастным 5,5-дюймовым Full HD дисплеем и сдвоенным модулем камеры для получения эффекта боке на снимках.

Цена: 12 096 руб. 10 753 руб. (по купону «LT2018511RU3» для первых 15 покупателей)

2. ALLDOCUBE Iplay 8 Доступный компактный планшет для серфинга в сети, просмотра видео и несложных игр. Идеальный вариант в качестве простого спутника в поездках или отпуске.

Цена: 3 316 руб. 2 845 руб. (по купону «GB50-$5off»)

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3. Lenovo P8 Один из немногих удачных планшетов на Android. 8-дюймовый экран поместили в компактный корпус, который удобно удерживать одной рукой. Сбалансированная начинка и емкий аккумулятор позволяют довольно долго обходиться без подзарядки.

Цена: 9 104 руб. 7 972 руб. (по купону «LT2018427RU11» для первых 50 покупателей)

4. Подставка для планшета

Многофункциональная подставка для смартфонов и планшетов. Удобно складывается для переноски, устанавливается под разными углами.

Цена: 249 руб.

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5. Магнитная доска Xiaomi

Намагниченная доска пригодится при разборке смартфонов, компьютеров или бытовой техники. На ней удобно располагать винты и крепежные элементы.

Цена: 258 руб.

6. Органайзер для электроники

Небольшая сумка с множеством отделений для флешек, карт памяти, зарядок и кабелей.

Цена: 256 руб.

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7. Мультитул 10 в 1 Удобный инструмент со всем необходимым для мелкого ремонта или небольшого пикника.

Цена: 454 руб.

8. Электрошвабра

Домашний помощник для быстрой уборки с бора мусора. Есть несколько насадок и разные режимы работы для чистки любых поверхностей.

Цена: 2 275 руб.

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9. Настольная лампа Xiaomi

Минималистичная настольная лампа от Xiaomi. Отлично дополнит рабочий стол с гаджетами и компьютерами Apple.

Цена: 1 950 руб.

10. Перезаряжаемый фонарь

Небольшой фонарь с защитой от попадания влаги и перезаряжаемым аккумулятором. Есть несколько режимов свечения и настройка луча.

Цена: 3 901 руб.

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11. Светильник-будильник

Лучшее средство для комфортного подъема утром. Будит в установленное время нарастающим мягким свечением, напоминающим рассвет солнца.

Цена: 1 300 руб.

12. Автомобильный регистратор Philips

Небольшой регистратор с широкоугольным объективом и экраном для управления основными возможностями девайса.

Цена: 3 251 руб.

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13. Автомобильный инвертор Xiaomi

Помещается в обычный подстаканник и позволяет подключать к прикуривателю пару гаджетов по USB и один через вилку на 220В.

Цена: 2 861 руб.

14. Рюкзак Xiaomi 90fen

Удобный городской рюкзак для повседневного использования. Есть множество отсеков и удобная система раскрытия. На выбор два варианта расцветки.

Цена: 4 186 руб.

15. Автомобильная зарядка Xiaomi ROIDMI 3S Третье поколение знаменитой автомобильной зарядки на 2 USB-порта. Умеет транслировать музыку со смартфона в FM-диапазоне.

Цена: 909 руб. 741 руб. (по купону «LT2018414RU5» для первых 20 покупателей)

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