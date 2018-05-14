Эксперты: Оформлять ипотеку нужно здесь и сейчас 

Рынок ипотечного кредитования в Москве бьет рекорды. Столичные жители охотно оформляют займы под недвижимость. В будущем процентную ставку по ипотеке поручено понизить до восьми процентов. Как это повлияет на рынок жилья, обсудили эксперты на круглом столе в эфире сетевого вещания «ВМ».
Президент России Владимир Путин после своей инаугурации подписал ряд важных поручений, касающихся социальной поддержки населения. Одно из них — снижение ставки по ипотеке до восьми процентов. На решение задачи президент дал шесть лет. По данным Центрального банка России, в первом квартале 2018 года количество ипотечных сделок значительно возросло. Причем Москва находится в лидерах по объемам выданных займов под покупку своего жилья, сумма кредитов за январь-март этого года достигла 78 миллиардов рублей. Директор агентства недвижимости «Белый город» Михаил Чумалов назвал такие показатели историческими. — Объемы выданных кредитов находятся на максимуме, а процентная ставка на минимуме, — отметил он. — Это подстегнуло спрос на жилье в начале этого года. Но я не уверен, что эта тенденция будет долговременной. Директор компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев советует тем, кто размышляет над оформлением ипотеки, следить за ставкой Центробанка. От этого зависит, будет ли процент снижаться или расти. — Я сомневаюсь, что низкая ставка спровоцирует всплеск покупок жилья, — сказал Шамиль Кочекаев. — Во всех снижениях, которые происходили за последний год, плохо то, что каждый раз при этом руководители государства анонсирует еще большее падение. Это формирует отложенный спрос. Каждый начинает ждать, когда ставка снизится еще больше, что негативно влияет на весь рынок. Вице-президент Международной Академии Ипотеки и Недвижимости Ирина Райченко отметила, что рынок жилья в Москве стабилизировался. Строительные фирмы не запускают новые проекты, при этом выбор квартир на рынке есть. Показатели спроса и предложения в будущем сравняются, и для покупателя наступит хорошее время для оформления сделки по недвижимости. — При этом на рынке финансов все не так радужно, — считает Ирина Райченко. — Нет той стабильности, которая была последний год, а она позволяла по чуть-чуть снижать процентную ставку по ипотеке. Волатильность рубля и отсутствие возможности заменить иностранный капитал внутренними ресурсами говорит о том, что на рынке финансов не будет снижения ключевой ставки ЦБ, а значит и ставки по ипотеке. Ирина Райченко затронула и тему рынка труда. Когда человек подписывает долгосрочный ипотечный договор, он точно должен знать, что за ним сохранится место работы и стабильная заработная плата. Проблемы малого и среднего бизнеса не позволяют говорить о том, что на этом рынке все спокойно. Возможно, ситуация изменится в период работы нового правительства страны. — Классический ипотечный заемщик — представитель среднего класса, — подчеркнула эксперт. — Это либо владелец устойчивого бизнеса, либо высокооплачиваемый работник. Граждане с уровнем дохода ниже этой планки — не совсем ипотечная категория. Шамиль Кочекаев развил тему благосостояния горожан. — Сложилась такая экономическая ситуация, что людям приходится много в чем себе отказывать, — считает он. — Но от жилья, как правило, отказываются в последнюю очередь. Это вещь первой необходимости, на которую люди будут бросать все свои ресурсы. В ходе обсуждения эксперты спрогнозировали, что произойдет со столичным рынком ипотеки ближайшим летом. — Это сезон отпусков, в это время традиционно наступает затишье, — сказал Михаил Чумалов. — Но и про январь можно сказать тоже самое, при этом в начале года зафиксирован повышенный спрос. На рынок продаж повлияет и грядущий Чемпионат мира по футболу. Скорее всего, часть жилья снимут с продажи для того, чтобы сдать его на месяц в аренду болельщикам с целью хорошо заработать.
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