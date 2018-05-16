Смартфон Nokia X6 представлен официально

Как и ожидалось, компания HMD Global представила сегодня в Китае первый смартфон в новой серии Nokia X. Им стала модель под названием Nokia X6. Она оказалась первым смартфоном HMD Global с безрамочным дизайном и вырезом экрана в стиле iPhone X.

Задняя панель смартфона стеклянная, рамка — металлическая. Смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 × 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп.

Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть FM-радио, 3,5-мм разъём для наушников и порт USB Type-C. Смартфон работает на базе операционной системы Android 8.1 Oreo, обещана возможность обновления до Android P, которая пока находится на стадии тестирования.

Интересно, что смартфон с таким названием уже выпускался. Оригинальный Nokia X6 дебютировал осенью 2009 года. Он позиционировался как музыкальный тачфон и работал на базе платформы S60 5th edition.

Nokia X6 предлагается в синем, чёрном и серебристом цветовых вариантах по цене 204 долларов США за версию 4+32 ГБ, 236 долларов за 4+32 ГБ, 204 долларов за версию 4+64 ГБ и 266 долларов за топовые 6+64 ГБ. Продажи стартуют 21 мая 2018 года.