Банки решили смгячить условия автокредитования

Скидки будут, но не для всех

В этом году рынок автокредитования работает с новыми условиями господдержки — она стала исключительно адресной. Но помимо правительства навстречу автолюбителям готовы пойти и банки, которые могут предложить свои программы.

Факторы роста

По данным Национального бюро кредитных историй, за 10 месяцев 2017 года общая сумма выданных автокредитов составила 281,3 млрд руб. За тот же период 2016 года было выдано почти на 40% меньше займов. Число проданных авто в прошлом году, по оценке Автостата, превысило аналогичный показатель предыдущего года — более чем на 16%. При этом доля кредитных машин в общем объеме увеличилась до 49%, тогда как в 2016 году составляла 44%. В начале года средний размер автокредита в России вырос примерно на 10%, до 733 тыс. руб. Как объясняют аналитики, спрос на транспортные средства вырос благодаря доступным процентным ставкам по ссудам, а также активной государственной поддержке.

Еще один фактор, стимулирующий спрос, — политика Центробанка по снижению ключевой ставки. В 2017 году ставки по автокредитам на срок больше года сократились с 13,25% до 12,04%, а на срок менее года — с 11,43% до 10,10%.

Специалисты уверены, что в 2018 году ставки в автокредитовании снизятся еще на 1–1,5%. С учетом остановки падения реальных доходов россиян, а также продолжения действия госпрограмм льготного кредитования спрос на авто вырастет, что приведет и к дальнейшему росту объемов автокредитования в России.

«Первые два месяца 2018 года показали рост кредитного рынка на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но мы ожидаем замедления динамики роста в ближайшие месяцы и присоединяемся к экспертам, которые прогнозируют рост рынка по году на уровне 5–10%», — сообщила директор Департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова. По ее словам, после отмены основной госпрограммы субсидирования процентных ставок, закончившейся в прошлом году, драйверами рынка должны стать совместные финансовые программы автопроизводителей и банков.

Займы для избранных

Однако для ряда заемщиков государство сохранило преференции. Так, на сегодняшний день получить государственную льготу при покупке машины в кредит можно лишь в рамках запущенных в 2017 году специальных госпрограмм, рассчитанных для новичков и многодетных родителей. Сам кредит при этом будет обычным, а льгота заключается в том, что участник программы получит скидку на авто отечественной сборки в размере 10% — эту часть суммы автосалону выплатит банк, которому государство впоследствии возместит расходы.

Получить льготу могут граждане, ранее не владевшие собственным авто («Первый автомобиль»), или те, кто имеет двух и более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»). «Стоимость автомобиля не должна превышать 1 450 000 руб., автокредит на льготных условиях предоставляется только на машины российской сборки. Данные программы позволяют получить скидку 10% при покупке автомобиля по программе автокредитования с государственной поддержкой», — рассказала первый зампредправления Локо-Банка Ирина Григорьева.

Есть и другие условия оформления льготного кредитного договора: автомобиль должен быть легковым, новым и произведенным не ранее 2017 года. Максимальную ставку по кредиту законодатели закрепили на уровне 17% годовых. В установленные Минпромторгом ценовые рамки укладываются в основном машины бюджетного сегмента — «АвтоВАЗ», Renault, Nissan, Datsun, KIA, Hyundai.

Навстречу клиенту

Кроме госпрограмм популярны совместные кредитные программы банков и автопроизводителей, которые предлагают клиентам займы на выгодных условиях с пониженными процентными ставками или приятными подарками, такими, как КАСКО.

Эксперты отмечают, что участники рынка в дальнейшем будут все больше перестраиваться под запуск специальных предложений, продвигать пакетные продукты, предполагающие набор страховых и сервисных услуг. «Сейчас наблюдается тенденция по упрощению схем кредитования. Лидеры рынка перестроили всю продуктовую линейку на формат автомобильного конструктора. Клиент сам может выбрать опции по кредиту — по аналогии с тем, как он выбирает модель автомобиля и дополнительное оборудование», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

Среди тенденций рынка автокредитования на 2018 год можно также выделить несколько новшеств. Например, в некоторых банках стали появляться программы, позволяющие покупать машины в кредит без оформления полиса КАСКО. Благодаря этому опытные водители, имеющие высокие коэффициент безаварийности, могут приобрести авто, сэкономив деньги.

Другая тенденция — подключение к действующему автокредиту такого финансового механизма, как рефинансирование — открытие еще одного кредита с целью покрыть долг другого займа.

Кроме того, участники рынка отмечают и большой потенциал в плане автокредитования рынка автомобилей с пробегом. Есть и банковские спецпрограммы для тех, кто планирует покупать поддержанное авто. Некоторые банки предлагают продукты на следующих условиях: процентная ставка по автокредиту (100 тыс. — 1 млн руб.) на покупку машины с пробегом свыше 1 тыс. км на срок от 1 года до 5 лет рассчитывается индивидуально — от 19 до 28% годовых. При этом оформления полиса КАСКО не требуется.

В целом аналитики прогнозируют активное вовлечение граждан в сферу автокредитования в 2018 году. Причем не только за счет государственного участия, но и за счет банков, которые планируют снижать ставки, уменьшать размеры первоначальных взносов или увеличивать периоды кредитования.