Эксперты рассказали, будут ли расти цены на лекарства

Колебания курсов валют не отразятся на стоимости лекарств. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец . Но эксперты убеждены, что рост цен неизбежен. «ВМ» разбиралась в ситуации.

По словам Ольги Голодец, правительство РФ сделает все возможное, чтобы не допустить рост цен на лекарственные препараты. Вице-премьер утверждает, что девальвация рубля не отразится на исполнении социальных обязательств и на поддержке пожилых граждан. Однако об обратном свидетельствует ослабление национальной валюты и зависимость отечественного потребительского рынка от импорта. Это касается, в том числе, и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые производятся из зарубежного сырья. Часть экспертов говорит о том, что даже доля отечественных ЖНВЛП в 83 процента не гарантирует стабильности цен.

— Рост цен на лекарства займет пару месяцев, когда начнутся новые поставки, — считает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев . — Пока еще действуют цены старых поставок. Если лекарства отечественные, но в их производстве используется импорт, то подорожание будет более длительным. Единственно верный способ застраховаться от девальвации — полный производственный цикл внутри страны, как это было в Советском Союзе.

Впрочем, как сообщил «ВМ» директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов, ежегодный рост цен на лекарства — необратимый процесс.

— Дорожает все вокруг, в том числе ресурсы, энергетика, а лекарства вбирают в себя очень много экономик, которые используются для их производства, — пояснил «ВМ» Мелик-Гусейнов. — В среднем цена повышается на 10 процентов ежегодно. Но при этом группа лекарств, которая входит в перечень ЖНВЛП, практически не дорожает, их стоимость заморожена.

К слову, цены на ЖНВЛП по итогам прошлого года вообще снизились на 1,8 процента. Причем, как отмечают специалисты Росздравнадзора , это произошло впервые за последние пять лет. Однако свободный рынок лекарств, по словам Мелик-Гусейнова, растет. И в этом году, спрогнозировал специалист в беседе с «ВМ», нас ждет повышение цен примерно на 7 процентов.

Так же считает и биотехнолог, кандидат биологических наук Илья Духовлинов.

—Повышение цен на лекарства в этом году, безусловно, ожидаемо, — сказал он «ВМ». — Здесь необходимо разделить, о каких лекарствах идет речь. По некоторым наименованиям есть запасы, произведенные по «старым» условиям (курс евро, закупки сырья и тому подобное). Эти запасы могут продавать, не повышая цену. Но те препараты, запасов которых нет, с высокой вероятностью будут произведены на новом, более дорогом сырье, учтены по новым введенным условиям.

— Повышение стоимости, в первую очередь, связано с курсом валют, — продолжил Духовлинов. — Стоимость евро по отношению к рублю выросла примерно на 6 процентов, что укладывается в формат удорожания лекарств. При этом необходимо разделять лекарства импортного производства и отечественного. Минпромторг участвует и инициирует очень хорошие программы по разработке и производству отечественных медикаментов. Но сырье в большинстве случаев остается импортным. И здесь опять-таки начинает играть роль евро. Мы совершенно верно стремимся увеличить на рынке долю лекарств, которые производятся в России . Но забываем об одной важнейшей вещи — расходные материалы, реактивы, из которых синтезируют эти препараты. А их приходится поставлять из Европы. Так что сейчас очень важен вопрос собственной сырьевой базы России. Есть еще факторы. Уходят из производства лекарства старого поколения. Они признаются либо малоэффективными, либо морально устаревшими. Появляются новые препараты, которые имеют те же показания, но лечат лучше. Это тоже повышение цены.

Далее — лекарства, производимые по старым технологиям. Сейчас введены более строгие стандарты производства. Усилены методы контроля. Это тоже затраты. Но здесь они полностью оправданы. Но не все эксперты настолько пессимистичны в своих прогнозах. Ведь немалую роль играет и позиция управляющих органов власти — о чем, собственно, говорила и вице-премьер Голодец.

— Дело в том, что цены на почти половину лекарственных препаратов, представленных на отечественном рынке, регулируются государством, — пояснил корреспонденту «ВМ» генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк . — Соответственно, их стоимость никак измениться не должна. Однако тут есть свои подводные камни. В случае если установленные ограничения не будут устраивать производителей, они просто перестанут свой товар поставлять. Что касается лекарств, цены на которые не регулируются «сверху», то в этой сфере прогнозы строить сложно. Тут влияет много факторов, в том числе и курс валюты, и потребительский спрос.

Кстати, уже несколько лет Федеральная антимонопольная служба разрабатывает методику ценообразования, которая приведет к реальному снижению цен на лекарства.

— При формировании цен будет принято не экономическое обоснование производителя — сколько было затрачено средств на производство, а сравнение референтных цен со странами, экономика которых похожа на российскую, — объяснила «ВМ» один из ведущих фармацевтов страны Ирина Булыгина . — Предполагается, что цена у нас должна быть ниже. Потребителю это может быть и выгодно, но ведь существуют объективные затраты. И многие производители этой системы просто не выдержат. В этом случае возникает опасность дефицита отдельных лекарств. КСТАТИ

Минздрав предлагает ввести штрафы за завышение цен на жизненно важные лекарственные препараты. Проект федерального закона, который предусматривает введение санкций уже подготовлен. Для должностных лиц ведомство предлагает ввести штраф в размере 50 тысяч рублей, а юрлиц штрафовать на сумму, в два раза превышающую полученную выручку. Список ЖВЛП включает в себя 700 лекарств. В него, в частности, входят аскорбиновая кислота и парацетамол, а также новейшие противоопухолевые препараты. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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