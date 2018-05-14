Замечательный сосед: сколько стоит поселиться рядом с торговым центром

Больше всего проектов — рядом с ТЦ «Афимолл Сити» и «Европейский» — по 11 объектов. По 8 жилых и апартаментных комплексов расположено рядом с ТЦ «Гагаринский» и «Авиапарк». Еще 7 новостроек находятся рядом с ТЦ «Филион».

Цены на жилье рядом с «Афимолл Сити» начинаются с 6,37 миллиона рублей за квартиру и с 15,05 миллиона рублей за апартаменты.

Купить жилье рядом с «Европейским» можно на 10902 миллиона рублей — это самая низкая стоимость квартиры, самые дешевые апартаменты обойдутся в 20,57 миллиона.

Рядом с ТЦ «Авиапарк» продается 2,3 тысячи квартир и апартаментов. Цены на квартиры стартуют с 6,73 миллиона рублей, на апартаменты — с 5,97 миллиона.

В новостройках рядом с ТЦ «Гагаринский» апартаменты можно купить за 8,06 миллиона рублей, а квартиру — за 12,1 миллиона.

В семи новостройках, окружающих торговый центр «Филион», самая доступная квартира стоит 5,97 миллиона рублей, а апартаменты — 6,12 миллиона.