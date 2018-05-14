Доход семьи губернатора Калужской области в 2017 году сократился на 700 тыс. рублей

"Губернатор Анатолий Артамонов в период с 1 января по 31 декабря 2017 года заработал около 5,06 млн рублей, его супруга — около 2,02 млн рублей", — сообщили в правительстве региона.

Глава Калужской области также задекларировал земельный участок площадью более 16 тыс. кв. м и жилой дом площадью 442,6 кв. м, в собственности супруги губернатора квартира площадью 54,7 кв. м и легковой автомобиль Lexus RX 450-Н, которыми семья губернатора владела и в предыдущие годы.

Как сообщалось ранее, в 2016 году доход семьи Анатолия Артамонова также уменьшился почти на 800 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом и составил 7,8 млн рублей.

Пост губернатора Калужской области Артамонов занимает с 2000 года.