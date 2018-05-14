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Доход семьи губернатора Калужской области в 2017 году сократился на 700 тыс. рублей
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Доход семьи губернатора Калужской области в 2017 году сократился на 700 тыс. рублей 

ТАСС 22 минуты назад
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Совокупный доход семьи губернатора Калужской области Анатолия Артамонова в 2017 году составил около 7 млн рублей, что почти на 700 тыс. рублей меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте правительства Калужской области.
"Губернатор Анатолий Артамонов в период с 1 января по 31 декабря 2017 года заработал около 5,06 млн рублей, его супруга — около 2,02 млн рублей", — сообщили в правительстве региона.
Глава Калужской области также задекларировал земельный участок площадью более 16 тыс. кв. м и жилой дом площадью 442,6 кв. м, в собственности супруги губернатора квартира площадью 54,7 кв. м и легковой автомобиль Lexus RX 450-Н, которыми семья губернатора владела и в предыдущие годы.
Как сообщалось ранее, в 2016 году доход семьи Анатолия Артамонова также уменьшился почти на 800 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом и составил 7,8 млн рублей.
Пост губернатора Калужской области Артамонов занимает с 2000 года.
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