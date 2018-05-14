Кошелев-Банк ввел «Надежный» вклад

Депозит оформляется на 1100 дней. Минимальная сумма — 1 тыс. долларов.

Продуктовый виджет

Доходность составит 2,3% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.