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Кошелев-Банк ввел «Надежный» вклад
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Кошелев-Банк ввел «Надежный» вклад 

Банки.ру 59 минут назад
Депозит оформляется на 1100 дней. Минимальная сумма — 1 тыс. долларов.
Продуктовый виджет
Доходность составит 2,3% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
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