Ещё
Генбанк снизил ставки по вкладам в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В заброшенном морге Москвы нашли останки
В заброшенном морге Москвы нашли останки

Генбанк снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
«Капитал» (от 5 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) открывается под 4,8—5,8% (ранее — под 5—6%), а пенсионный вклад «Почтенный» (от 3 тыс. рублей на шесть месяцев, один и три года) — под 5,25—6% годовых (ранее — до 6,2%).
Процентная ставка по зарплатному депозиту «Коллективный» (от 1 тыс. рублей на один год) составляет 3,55% годовых (вместо 3,75%). Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.
Продуктовый виджет
«Мобильный» (от 30 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно разместить под 2,8—4,55% годовых (до этого — под 3—4,75%). Выплата процентов — в конце срока.
Все вклады можно пополнять.
Банки.ру: последние новости
Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторника Официальный курс доллара вырос на 15 копеек, евро — снизился на 8 Биржи США завершили торги преимущественно в «зеленой зоне»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума случайно поставила Европе ультиматум134
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза109
Соловьев похвастался роскошными хоромами113
Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа1
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста59
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
04:34
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Экономика Общество
00:46
Соловьев похвастался роскошными хоромами
Шоу-бизнес
04:12
Собчак похвалила Путина
Политика
03:20
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
Политика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение