Генбанк снизил ставки по вкладам в рублях

«Капитал» (от 5 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) открывается под 4,8—5,8% (ранее — под 5—6%), а пенсионный вклад «Почтенный» (от 3 тыс. рублей на шесть месяцев, один и три года) — под 5,25—6% годовых (ранее — до 6,2%).

Процентная ставка по зарплатному депозиту «Коллективный» (от 1 тыс. рублей на один год) составляет 3,55% годовых (вместо 3,75%). Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Продуктовый виджет

«Мобильный» (от 30 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно разместить под 2,8—4,55% годовых (до этого — под 3—4,75%). Выплата процентов — в конце срока.

Все вклады можно пополнять.