«Это акция любви и бесконечной благодарности»: как прошел «Бессмертный полк» в столице Германии

Координатор акции в Берлине рассказала о том, как наши соотечественники и немцы ухаживают за советскими воинскими захоронениями.

Третий год подряд на шествие «Бессмертного полка» выходят наши соотечественники, проживающие в столице Германии . Координатор акции в Берлине Яна Заугарова рассказала «Звезде», как наши эмигранты чтят память предков, погибших на Великой Отечественной войне. По ее словам, бывшие россияне, примкнувшие к акции в ФРГ, периодически посещают наши воинские захоронения и приводят их в порядок.

«В прошлом году мы проводили субботник на захоронении в местечке Глазов под Берлином, где покоятся 460 красноармейцев, двое из которых — Герои Советского Союза. Это захоронение стало для нас родным, мы периодически приезжаем туда, смотрим, все ли в порядке, завозим цветы. В этом году местные власти посадили там пару деревьев», — рассказала Яна.

Она с удовольствием отметила, что к уборке могил охотно присоединялись и немцы.

«Немцы относятся к акции по-доброму, и я благодарна им за правильное ее понимание. Местные жители активно участвовали в нашем субботнике в прошлом году, они были очень тронуты», — пояснила Заугарова.

В планах у нее провести общегерманскую акцию по уходу за воинскими захоронениями и сделать ее неотъемлемой частью празднования Дня Победы.

«Я не хочу, чтобы «Бессмертный полк» ассоциировался только с шествием 9 мая. Это акция любви и бесконечной благодарности и я хочу, чтобы мы в течение года делали что-то для сохранения памяти», — заявила Заугарова.

Она добавила также, что вместе с единомышленниками занимается архивной работой и поиском пропавших без вести бойцов.