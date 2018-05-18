Ещё
«Это акция любви и бесконечной благодарности»: как прошел «Бессмертный полк» в столице Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это акция любви и бесконечной благодарности»: как прошел «Бессмертный полк» в столице Германии 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Координатор акции в Берлине рассказала о том, как наши соотечественники и немцы ухаживают за советскими воинскими захоронениями.
Третий год подряд на шествие «Бессмертного полка» выходят наши соотечественники, проживающие в столице Германии. Координатор акции в Берлине Яна Заугарова рассказала «Звезде», как наши эмигранты чтят память предков, погибших на Великой Отечественной войне. По ее словам, бывшие россияне, примкнувшие к акции в ФРГ, периодически посещают наши воинские захоронения и приводят их в порядок.
«В прошлом году мы проводили субботник на захоронении в местечке Глазов под Берлином, где покоятся 460 красноармейцев, двое из которых — Герои Советского Союза. Это захоронение стало для нас родным, мы периодически приезжаем туда, смотрим, все ли в порядке, завозим цветы. В этом году местные власти посадили там пару деревьев», — рассказала Яна.
Она с удовольствием отметила, что к уборке могил охотно присоединялись и немцы.
«Немцы относятся к акции по-доброму, и я благодарна им за правильное ее понимание. Местные жители активно участвовали в нашем субботнике в прошлом году, они были очень тронуты», — пояснила Заугарова.
В планах у нее провести общегерманскую акцию по уходу за воинскими захоронениями и сделать ее неотъемлемой частью празднования Дня Победы.
«Я не хочу, чтобы «Бессмертный полк» ассоциировался только с шествием 9 мая. Это акция любви и бесконечной благодарности и я хочу, чтобы мы в течение года делали что-то для сохранения памяти», — заявила Заугарова.
Она добавила также, что вместе с единомышленниками занимается архивной работой и поиском пропавших без вести бойцов.
ТК «Звезда»: последние новости
Нефть марки Brent превысила $80 за баррель впервые с ноября 2014 года Юнармейцы проведут акцию «Бессмертный полк» в Берлине Фетисов принял участие в акции «Лес Победы» в Лыткарине
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сергей Мавроди «воскрес»41
Путин озвучил Меркель условия по «Северному потоку — 2»242
Украина проиграла России спор150
Путин отреагировал на выздоровление Скрипаля75
ЕС пошел против доллара43
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение