Ещё
Промсвязьбанк изменил условия бонусной программы по карте «В движении»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня

Промсвязьбанк изменил условия бонусной программы по карте «В движении» 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Новый Омск
По карте «В движении» Промсвязьбанка программа лояльности «PSBonus» заменена на программу «Кэшбэк», по условиям которой накопленные баллы обмениваются на рубли в мобильном или интернет-банке по курсу 1 балл — 1 рубль.
В рамках программы начисляется от 1 до 7 баллов за каждые 100 рублей покупок спортивной направленности в зависимости от ежемесячного оборота, а также 0,25 балла за 100 рублей прочих покупок. Максимальное количество баллов — 3 тыс. в месяц.
Продуктовый виджет
«По карте, исходя из ее названия, давно напрашивалась подобная программа. Баллы за траты спортивной направленности станут прекрасным дополнением к существующей системе скидок по карте в спортивных магазинах, аптеках, магазинах спортивного питания и у других партнеров банка», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Плата за обслуживание карты не взимается при сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц, в противном случае она составляет 99 рублей в месяц. Снимать наличные в сумме до 150 тыс. рублей в день без комиссии можно в банкоматах банка; плата за выдачу средств в ПВН банка и сторонних устройствах составит 1% от суммы, но не менее 199 рублей.
Банки.ру: последние новости
Европейские индексы снижаются на торгах понедельника Европейские индексы преимущественно понизились по итогам торгов Российские индексы завершили торги в плюсе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH37038
Кобзон отказался открывать Крымский мост412
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»210
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу274
Россияне будут по-новому получать пенсию44
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение