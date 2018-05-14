Промсвязьбанк изменил условия бонусной программы по карте «В движении»

По карте «В движении» Промсвязьбанка программа лояльности «PSBonus» заменена на программу «Кэшбэк», по условиям которой накопленные баллы обмениваются на рубли в мобильном или интернет-банке по курсу 1 балл — 1 рубль.

В рамках программы начисляется от 1 до 7 баллов за каждые 100 рублей покупок спортивной направленности в зависимости от ежемесячного оборота, а также 0,25 балла за 100 рублей прочих покупок. Максимальное количество баллов — 3 тыс. в месяц.

Продуктовый виджет

Екатерина Марцукова. «По карте, исходя из ее названия, давно напрашивалась подобная программа. Баллы за траты спортивной направленности станут прекрасным дополнением к существующей системе скидок по карте в спортивных магазинах, аптеках, магазинах спортивного питания и у других партнеров банка», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Плата за обслуживание карты не взимается при сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц, в противном случае она составляет 99 рублей в месяц. Снимать наличные в сумме до 150 тыс. рублей в день без комиссии можно в банкоматах банка; плата за выдачу средств в ПВН банка и сторонних устройствах составит 1% от суммы, но не менее 199 рублей.