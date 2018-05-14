Обзор зарубежных СМИ: Почему в России хотят отказаться от доллара

Чего Россия хочет от НАТО

Война с НАТО — «последнее, чего хочет» Россия, заявил немецкой радиостанции Deutschlandfunk эксперт по безопасности Джастин Бронк. По его словам, Москва хоть и не так сильна, как «изображает» себя, но относиться к ней стоит серьезно. Бронк считает, что Россия не может «позволить» себе войну с НАТО, но хочет иметь возможность «грозить» ею, чтобы добиться уступок.

На Украине знают причину «запрета» доллара в России

Идея «запретить» доллар в России — новый виток «консервации» политического и экономического курса страны, заявил журналист Виктор Шевчук со страниц украинского «Обозревателя». По его словам, если такое решение будет принято, то государство выкупит американскую валюту у населения и установит «справедливый» курс рубля, а целью всего этого является «обуздание развала экономики хотя бы в глазах населения».

В армии России в Сирии служили норвежцы

В составе российской армии в Сирии было подразделение, состоявшее из норвежцев, сообщает местный портал AldriMer. По его данным, в 2017 году в Арабской республике скандинавы боролись с террористами «под русским командованием» и «плечом к плечу с русскими». Подразделение якобы состояло из добровольцев, и может быть описано как моторизованная пехота с доступом к танкам и тяжелым вооружениям.

Датчан пугают казаками

Глава Датского футбольного союза Клаус Бреттон-Майер со страниц местного издания Berlingske призвал футбольных болельщиков, которые посетят матчи чемпионата мира по футболу в России, быть «внимательными» к казакам. Между тем автор статьи отмечает, что казаки, ставшие «новой силой на российских улицах», в роли «официальных охранников» будут следить за безопасностью в Москве и Самаре , где сыграет сборная Дании

Россия «пробьет» Украину насквозь