Коды рубля 810 и 643: правда ли, что один рубль равен… тысяче рублей?

Можно ли брать кредит полновесными рублями, а отдавать деноминированными благодаря коду 810, выяснил Sobesednik.ru

О чем речь?

Раньше в классификаторе ЦБ рубль обозначался кодом 810. Но в конце 1990-х прошла деноминация рубля (1 новый стал равен 1000 старых), а рубль стал обозначаться кодом 643. И с 1 января 2004-го старая кодировка (810) должна была исчезнуть. Но она по-прежнему фигурирует в банковских документах.

Россияне долго не обращали на это внимания. Но вдруг в суды начали поступать странные обращения: люди требуют, чтобы им разрешили оплачивать счета (раз уж рубль в них фигурирует как «810») с учетом деноминации. Пытаются «провернуть» в банках конвертацию (настаивая, что 1 рубль по коду 643 равен 1000 рублей по коду 810). Закидывают ЦБ запросами: разъясните ситуацию…

Масла в огонь подливают различные «эксперты», уверяющие: может настать момент, когда и банки вдруг используют устаревший код, чтобы выплатить вкладчику сбережения в пропорции 1:1000.

Что беспокоит

В документах (как в банковских договорах, так и в счетах на оплату услуг) и впрямь встречаются оба кода (и 810, и 643). Вот люди и делают вывод: раз код 810 отменен, но действует, это неспроста.

Объяснения выдвигают такие: рубль готовят к деноминации; можно платить в 1000 раз меньше (теория конвертации); код 643 действует за рубежом, 810 — внутри страны, значит, в России имеют хождение «разные» рубли…

Есть еще несколько экзотических версий. Например, что код 643 не узаконен, он обозначает «билет Банка России». А законное платежное средство у нас — рубли, а не «билеты». Значит, все, что проходит по коду 643 — мнимые сделки…

Подвоха нет — В нашем законодательстве не существует понятия «валюта 810» или «валюта 643», — разъяснил этот путаный вопрос глава комитета ГД по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков . — Образцы банкнот (они-то и называются «билет Банка России») и монет, которые используются при наличном расчете, размещены на официальном сайте ЦБ.

Коды классификации, — продолжает депутат, — закреплены в Общероссийском классификаторе валют (ОКВ), который утвержден постановлением Госстандарта России. Коды используются только в целях учета и отчетности. В соответствии с ОКВ (с 1.01.2004 г.) для валюты РФ установлены: наименование «российский рубль», цифровой код 643, буквенный код RUB.

Это все, что надо знать потребителям. Потому что дальше — уже дебри финансового учета.

— Символ 810, — погружает в тонкости Аксаков, — как признак рубля продолжает использоваться для обозначения кода валюты счета (6–8-й разряды) в лицевых счетах, которые финансовые организации открывают клиентам в российской валюте. Это делается в соответствии с приложениями к положениям Банка России (№57-II и №486-II). Никаких конспирологических планов за этим не кроется. Есть рубль — национальная валюта, и есть различные средства и способы его учета.

«К этому надо относиться как к полному бреду», — Андрей Мовчан об «афере века» с кодом 810 * * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018 под заголовком «Коды рубля: мифы или афера?».