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Первый Дортрансбанк понизил депозитные ставки
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Первый Дортрансбанк понизил депозитные ставки 

Банки.ру 1 час назад
Первый Дортрансбанк (Киров) уменьшил ставки по вкладам на 0,2 процентного пункта.
Максимальная доходность составляет сейчас 6,4% — по депозиту «Удачный». Этот вклад привлекается в сумме от 5 тыс. рублей на год. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Депозиты «Популярный» (от 5 тыс. рублей на полтора года), «Универсальный» (от 5 тыс. рублей на два года), «Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на год) и «Привлекательный» (от 3 тыс. рублей на год) открываются под 6,1% годовых.
«Премиум» (от 500 тыс. рублей на год) размещается теперь под 6,2%, а «Перспективный» (от 1 тыс. рублей на полгода) — под 6% годовых.
Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по выбору клиента.
Депозиты пополняемые.
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