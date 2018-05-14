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НС Банк уменьшил ставки по депозитам юрлиц и ИП
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НС Банк уменьшил ставки по депозитам юрлиц и ИП 

Банки.ру 1 час назад
Столичный НС Банк с 26 апреля 2018 года снизил доходность депозитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Депозиты можно разместить в НС Банке в рублях на срок от трех до 90 дней. Процентные ставки, в зависимости от выбранных суммы и срока, снижены на 0,25 процентного пункта и в настоящее время составляют 6,5—7% годовых для юридических лиц и 6—6,5% — для индивидуальных предпринимателей.
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Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Если срок депозита меньше месяца, проценты начисляются в конце срока. Депозит безотзывный.
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