Банк «Снежинский» уменьшил ставки по депозитам юрлиц

Банк «Снежинский» понизил ставки по депозитам для юридических лиц. Снижение составило 0,2—0,3 процентного пункта.

«Доходный» доступен теперь в зависимости от выбранного срока под 5,1—6,1% годовых. Срок депозита — от одного месяца до одного года.

«Ликвидный» можно разместить под 5,8% годовых на полгода и под 6% на год, а доходность «Накопительного» независимо от срока (от трех месяцев до года) составляет 5,8% годовых.

Продуктовый виджет

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Возможность пополнения предусмотрена условиями «Накопительного». Клиенту предоставлена возможность пополнять депозит в течение первой половины его срока на сумму, не превышающую первоначальную сумму депозита.

Возможность досрочного расторжения договора — условиями «Ликвидного» депозита.