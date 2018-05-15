ЦБ назвал цену полиса ОСАГО после повышения тарифов 

Средний водитель заплатит за полис ОСАГО 7 тыс. рублей после изменений базовых тарифов ОСАГО, сейчас этот средний воитель платит 5800 рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
«Мы провели несколько базовых прикидок, чтобы было понимание, что может измениться в связи с изменением тарифного коридора. Приблизительно средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. рублей, сейчас этот средний водитель платит 5,8 тыс. рублей», — сказал он. Чистюхин отметил, что «по дешевому полису стоимость составит 1,7 тысяч рублей, сейчас это 1,5 тысячи рублей».
Зампред ЦБ добавил, что регулятор предлагает расширить коридор базовых тарифов ОСАГО на 20% вверх и вниз. По словам Чистюхина, реформа коэффициентов должна стартовать летом текущего года.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты могут измениться с 31 августа 2018 года. В настоящее время базовый тариф составляет от 3,431 тыс. руб. до 4,119 тыс. рублей. Коэффициенты зависят от региона, мощности двигателя автомобиля, а также возраста автовладельца и его водительского стажа. Кроме того, существует коэффициент, предусматривающий снижение тарифа за безаварийную езду и его повышение при ДТП.