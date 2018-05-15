ЦБ назвал цену полиса ОСАГО после повышения тарифов

Владимир Чистюхин. Средний водитель заплатит за полис ОСАГО 7 тыс. рублей после изменений базовых тарифов ОСАГО, сейчас этот средний воитель платит 5800 рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ

«Мы провели несколько базовых прикидок, чтобы было понимание, что может измениться в связи с изменением тарифного коридора. Приблизительно средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. рублей, сейчас этот средний водитель платит 5,8 тыс. рублей», — сказал он. Чистюхин отметил, что «по дешевому полису стоимость составит 1,7 тысяч рублей, сейчас это 1,5 тысячи рублей».

Зампред ЦБ добавил, что регулятор предлагает расширить коридор базовых тарифов ОСАГО на 20% вверх и вниз. По словам Чистюхина, реформа коэффициентов должна стартовать летом текущего года.