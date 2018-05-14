Каждый месяц дешевеет по 1000 квартир. Что происходит с рынком недвижимости Екатеринбурга

Продавцы квартир в Екатеринбурге активно снижают цены, чтобы совершить сделку. Чаще всего недвижимость с хорошим дисконтом можно купить в центре. Каждый месяц в Екатеринбурге дешевеет по 1000 квартир, к такому выводу пришли аналитики N1.RU. Например, за апрель в городе снизилась стоимость 1033 квартир, а это 7% от всего предложения на вторичном рынке жилья.

Среди подешевевшего жилья больше всего однокомнатных квартир — 35%, двушек — 32%, а трехкомнатных — 25%. Объекты со сниженной ценой чаще всего встречаются в центре, на него приходится около 11% от общего предложения о продаже, а также на Уралмаше и Юго-Западе, в которых таких квартир по 9%. Руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая опричинах, по которым продавцы снижают цены на жилье:

Собственников, снижающих цену после публикации объявления, в 4,5 раза больше, чем повышающих. Как правило, если к объекту нет интереса, то продавец двигается в цене, однако нужно учитывать, что продажа какой-либо недвижимости — это чаще всего цепочка сделок, поэтому продавец зависит от цены того объекта, который планирует купить.

Среди показательных вариантов, где владельцы недвижимости максимально снизили цену на квартиру, объект на Розы Люксембург , 79, где с января 2018 г. квартира подешевела на 5 млн руб. и теперь вместо 20,7 млн руб. стоит 15,5 млн руб. Квартира на Народной Воли, 25, рядом с парком Зелёная Роща с марта месяца потеряла в цене 2,6 миллиона рублей. Теперь она стоит 9,9 млн руб. вместо 12,5 млн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что квартиры в центре города теряют в цене быстрее остальных с начла 2018 г. В самом дорогом районе стоимость жилья за последний месяц упала на 1,2% и достигла отметки 96 420 руб. за квадрат.

Вместе с тем в апреле 2018 г. аналитики Уральской палаты недвижимости рассказывали, что в целом по городу цены на квартиры растут с августа 2017 г., однако темпы повышения стоимости в последние месяцы снизилась. По словам аналитиков, динамика цен остается положительной во всех районах города, отрицательная наблюдается только у объектов в центре.