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Каждый месяц дешевеет по 1000 квартир. Что происходит с рынком недвижимости Екатеринбурга
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Каждый месяц дешевеет по 1000 квартир. Что происходит с рынком недвижимости Екатеринбурга 

Деловой Квартал 56 минут назад
Продавцы квартир в Екатеринбурге активно снижают цены, чтобы совершить сделку. Чаще всего недвижимость с хорошим дисконтом можно купить в центре. Каждый месяц в Екатеринбурге дешевеет по 1000 квартир, к такому выводу пришли аналитики N1.RU. Например, за апрель в городе снизилась стоимость 1033 квартир, а это 7% от всего предложения на вторичном рынке жилья.
Среди подешевевшего жилья больше всего однокомнатных квартир — 35%, двушек — 32%, а трехкомнатных — 25%. Объекты со сниженной ценой чаще всего встречаются в центре, на него приходится около 11% от общего предложения о продаже, а также на Уралмаше и Юго-Западе, в которых таких квартир по 9%. Руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая опричинах, по которым продавцы снижают цены на жилье:
Собственников, снижающих цену после публикации объявления, в 4,5 раза больше, чем повышающих. Как правило, если к объекту нет интереса, то продавец двигается в цене, однако нужно учитывать, что продажа какой-либо недвижимости — это чаще всего цепочка сделок, поэтому продавец зависит от цены того объекта, который планирует купить.
Среди показательных вариантов, где владельцы недвижимости максимально снизили цену на квартиру, объект на Розы Люксембург, 79, где с января 2018 г. квартира подешевела на 5 млн руб. и теперь вместо 20,7 млн руб. стоит 15,5 млн руб. Квартира на Народной Воли, 25, рядом с парком Зелёная Роща с марта месяца потеряла в цене 2,6 миллиона рублей. Теперь она стоит 9,9 млн руб. вместо 12,5 млн руб.
Ранее DK.RU рассказывал, что квартиры в центре города теряют в цене быстрее остальных с начла 2018 г. В самом дорогом районе стоимость жилья за последний месяц упала на 1,2% и достигла отметки 96 420 руб. за квадрат.
Вместе с тем в апреле 2018 г. аналитики Уральской палаты недвижимости рассказывали, что в целом по городу цены на квартиры растут с августа 2017 г., однако темпы повышения стоимости в последние месяцы снизилась. По словам аналитиков, динамика цен остается положительной во всех районах города, отрицательная наблюдается только у объектов в центре.
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